Rynek wearables ma się dziś bardzo dobrze. Dotyczy to także polskiego poletka. Coraz więcej osób w naszym kraju sięga po słuchawki, smartwatche i inne tego typu urządzenia. A firma KOMSA dostrzega spore pole manewru dla "urządzeń noszonych" w zakładach pracy.

Według danych firmy badawczej IDC w 2022 roku na całym świecie sprzedano około 492 milionów urządzeń określanych jako wearables. Natomiast wartość rynku wyniosła ponad 100 miliardów dolarów. Prym w sprzedaży wiodą trzy kategorie urządzeń: słuchawki douszne i nauszne, smartwatche i opaski fitness.

Użytkowanie wearables w Polsce

Lokalne dane również przyciągają uwagę. Twórcy raportu Deloitte "Digital Consumer Trends 2022" poinformowali, że 6 na 10 Polaków ma dostęp do urządzeń wearables. Posiadanie smartwatcha deklarowało 35 procent badanych, co oznacza wzrost o 20 procent rok do roku. Najczęściej użytkownicy wykorzystują opaski czy inteligentne zegarki do mierzenia m.in. liczby kroków (ponad połowa odpowiedzi), rytmu serca (38 procent), jakości snu (25 procent), ciśnienia krwi (22 procent) czy poziomu stresu (14 procent).

Wykorzystanie wearables w firmach

Firma KOMSA Polska, która zajmuje się dystrybucją tego typu urządzeń od światowych marek, podpowiada, w jaki sposób technologie wearables mogłyby przyczynić się do poprawy stanu zdrowia pracowników w firmach. Gadżety te mogłyby na przykład pozwolić pracownikom świadomie kontrolować swoją kondycję fizyczną i zachęcić ich do osiągania codziennych celów treningowych.

Nie jest tajemnicą, że stres bywa nieodłącznym elementem pracy. Tu także firma widzi potencjał do wykorzystania "urządzeń noszonych". Czujniki stresu badają stan zdrowia użytkownika. System udziela wskazówek, jak można skutecznie redukować stres, np. poprzez techniki oddechowe.

Poza tym KOMSA przypomina o innym ważnym aspekcie zdrowia, czyli efektywnym śnie. Niektóre wearables oferują funkcje monitorowania snu, które mogłyby pomóc pracownikowi ocenić jakość jego odpoczynku. Dzięki danym zbieranym przez urządzenie łatwiej jest zidentyfikować czynniki zaburzające sen.

KOMSA podkreśla też, że niektóre z wearables oferują funkcje monitorowania postawy ciała. W praktyce wygląda to tak, że użytkownicy otrzymują powiadomienia, gdy znajdują się w nieodpowiedniej pozycji. To wydaje się być szczególnie pomocne dla osób, które spędzają wiele czasu przy biurku. Poprawa postawy może przełożyć się na zdrowie kręgosłupa.

