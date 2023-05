DW-H5600 to kolejny owoc współpracy firm Casio i Polar, tym razem utrzymany w klasycznym stylu G-Shock. Co oferuje poza świetnym wyglądem?

Niedawno światło dzienne ujrzał Casio G-Shock GBD-H2000 – świetny smartwatch dla aktywnych utrzymany w duchu najbardziej rozpoznawalnych zegarków japońskiego producenta. Teraz ten ostatni postanowił zrobić ukłon w kierunku miłośników klasycznej stylistyki G-Shocków i tak właśnie powstał hybrydowy model DW-H5600.

Casio DW-H5600 – wygląda jak klasyczny G-Shock, ale to smartwatch

Casio G-Shock DW-H5600 wygląda jak tradycyjny zegarek, zapożyczając stylistykę od kultowego DW-5000. W rzeczywistości jest to jednak pełnoprawny smartwatch. Ma wbudowany GPS, akcelerometr i kilka innych czujników do monitorowania aktywności podczas chodzenia, biegania czy treningu interwałowego.

Nie brakuje mu także pulsometru, a wśród dodatkowych funkcji znajduje się szacowanie obciążenia treningowego. Za precyzję tego wszystkiego odpowiadają technologie firmy Polar. Na podświetlanym ekranie zegarka zobaczymy podstawowe informacje, a szerszy kontekst uzyskać pozwala aplikacja na telefon, z którym G-Shock łączy się bezprzewodowo.

Czas światowy (z 38 miastami), zegar wschodów i zachodów słońca, stoper (do 100 godzin), minutnik (do 60 minut) oraz alarmy to kolejne funkcje, jakimi może pochwalić się ten nowy G-Shock. Wypada wspomnieć także o odporności na wstrząsy i wodoszczelności (w klasie 200M).

Do tego dochodzi hybrydowe ładowanie: albo za pomocą ładowarki USB, albo też w postaci solarnej. Wszystko to zaś za około 300 dolarów.

