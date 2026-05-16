Telefon na emeryturę? Polacy wymieniają smartfony rzadziej niż myślisz
Kiedy wymieniamy smartfona? Wyniki badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wskazują, że rzadko decydujemy się na taki krok z powodu premiery nowych modeli. Polacy częściej wskazują zupełnie inne powody.
Smartfon stał się jednym z najważniejszych przedmiotów codziennego użytku, ale sposób, w jaki się go pozbywamy i wymieniamy, wciąż pozostaje bardzo zachowawczy. Najnowsze dane pokazują, że decyzja o zmianie telefonu rzadko ma związek z modą czy premierami nowych modeli.
Polacy nie wymieniają telefonów często, a jeśli już to robią, kierują się przede wszystkim koniecznością, a nie chęcią posiadania najnowszego modelu. To podejście przekłada się również na to, co dzieje się ze starymi urządzeniami – zamiast do obiegu, trafiają one najczęściej do “technologicznego magazynu domowego”.
Wymiana telefonu: decyzja raczej wymuszona niż zaplanowana
Analiza odpowiedzi pokazuje wyraźną dominację czynników awaryjnych i użytkowych. Najczęściej moment wymiany przychodzi wtedy, gdy telefon przestaje działać lub jego naprawa przestaje być opłacalna. To sygnał, że dla wielu użytkowników smartfon jest przede wszystkim narzędziem, które ma działać – nie elementem stylu życia.
Równie istotnym powodem jest spadek wydajności. Gdy urządzenie zaczyna “zwalniać”, a korzystanie z aplikacji staje się uciążliwe, użytkownicy zaczynają rozważać zakup nowego modelu. W praktyce oznacza to, że granicą wymiany nie jest moda, lecz komfort użytkowania.
Ciekawym wnioskiem z badania jest to, że starzenie się telefonu nie jest dla użytkowników procesem estetycznym, lecz funkcjonalnym. Dopóki urządzenie spełnia swoje zadania, pozostaje w użyciu – nawet jeśli ma kilka lat. Dopiero problemy z baterią, kompatybilnością aplikacji czy brakiem aktualizacji systemu przesuwają decyzję o wymianie z „kiedyś” do „teraz”.
Co robimy ze starymi telefonami? Domowy magazyn elektroniki
Druga część sondy pokazuje jeszcze wyraźniej pragmatyzm użytkowników. Największa grupa badanych deklaruje, że nieużywany telefon po prostu zostawia w domu. To efekt myślenia “na wszelki wypadek”, które sprawia, że szuflady w Polsce pełne są nieaktywnych urządzeń.
Znacznie rzadziej stare smartfony trafiają do recyklingu, sprzedaży czy dalszego obiegu. To oznacza, że potencjał ponownego wykorzystania elektroniki pozostaje w dużej mierze niewykorzystany.
Wnioski: mniej emocji, więcej praktyki
Całość wyników rysuje obraz użytkownika bardzo pragmatycznego. Wymiana telefonu nie jest decyzją impulsywną ani symboliczną – to reakcja na realne problemy techniczne.
Z kolei sposób obchodzenia się ze starymi urządzeniami pokazuje, że smartfon wciąż traktowany jest jako przedmiot "z zapasem wartości”, który lepiej zachować niż oddać. W efekcie technologia żyje dłużej w domach niż w oficjalnym obiegu.
foto na wejście: Adobe Stock
Komentarze1
Dzisiaj sa przesladowani dziennikarze niezaleznych mediow ktore nie mowia tego co wladza chce uslyszec. I nie tylko dziennikarze Telewizji Republika sa przesladowani ale takze ich rodziny z malymi dziecmi!
Tak wyglada tzw „”usmiechnieta” Polska Tuska!!!
Ta wladza juz nawet nie ukrywa tego ze chce uciszyc wolne nieprzyjazne im media stosujac nawet Stalinowskie metody represji!!!
Zapraszam panstwa na manifestacje poparcia dla dziennikarzy Telewizji Republika i pana prezesa Tomasza Sakiewicza ktora odbedzie 20 Maja na Placu Zamkowym w poludnie o 12:00.
Niech panstwo przyjda calymi rodzinami. Nie dajmy sie zastraszyc!! Jest nas 10 milionow juz!!! Obronmy wolnosc slowa w naszej ojczyznie przed Donaldem Tuskiem i jego poplecznikami ktorzy dzialaja w imie Niemieckich interesow a nie Polskich!!!
Dosc juz tego!!! Mowimy glosne NIE pacyfikacji dzienikarzy Telewizji Republika!!! Stop patologii Tuska!!! NIECH ZYJE POLSKA!!!!