Subnautica 2 nowym hitem na Steam. Gracze oszaleli na punkcie powrotu pod wodę

Ponad 467 tys. graczy jednocześnie, miliony zapisów na listach życzeń i ogromne zainteresowanie już w dniu premiery. Subnautica 2 weszła do wczesnego dostępu i błyskawicznie stała się jednym z największych gamingowych hitów 2026 r.

To jedna z tych gier, które gracze wspominają latami. Pierwsze Subnautica z 2018 r. zdobyło gigantyczną popularność dzięki połączeniu survivalu, eksploracji i niepowtarzalnego klimatu podwodnej samotności. Teraz seria wraca z nową odsłoną i wygląda na to, że fani czekali na nią bardziej, niż można było przypuszczać.

Subnautica 2 właśnie trafiła do wczesnego dostępu i niemal od razu wywołała prawdziwe szaleństwo wśród graczy. Produkcja od studia Unknown Worlds Entertainment błyskawicznie wskoczyła do grona najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy.

Gracze rzucili się do gry od pierwszych minut

Debiut okazał się ogromnym sukcesem. Według danych SteamDB szczytowa liczba graczy przekroczyła 467 tys. osób. To wynik, który dla wielu produkcji pozostaje całkowicie nieosiągalny, szczególnie na etapie wczesnego dostępu.



Subnautica 2 to obecnie jedna z najpopularniejszych gier na platformie Steam (źródło: SteamDB)

Ogromne zainteresowanie było jednak widoczne już wcześniej. Jeszcze przed premierą Subnautica 2 przekroczyła 5 mln. zapisów na listach życzeń na Steamie. Takie liczby zazwyczaj osiągają wyłącznie największe gamingowe marki świata.

Twórcy postanowili podziękować społeczności specjalnym prezentem. Osoby, które uruchomią grę w pierwszym tygodniu od premiery, mogą odebrać darmową statuetkę legendarnego Reaper Leviathana.

Co nowego w Subnautica 2?

Nowa odsłona nie jest wyłącznie bezpiecznym powrotem do znanej formuły. Studio przygotowało zupełnie nową planetę, pełną obcych biomów, tajemniczych stworzeń i niebezpiecznych głębin.

Pojawiły się również dynamiczne prądy oceaniczne, które wpływają na eksplorację i przemieszczanie się pod wodą. To rozwiązanie ma sprawić, że świat gry będzie bardziej żywy i nieprzewidywalny.

Jedną z największych nowości jest jednak tryb wieloosobowy. Po raz pierwszy w historii serii gracze mogą eksplorować ocean razem – maksymalnie w czteroosobowej drużynie. Dla wielu fanów to funkcja, o którą proszono od lat.

Pierwsze opinie są bardzo pozytywne. Gracze chwalą przede wszystkim klimat i eksplorację, czyli elementy, które przed laty uczyniły pierwsze Subnautica tak wyjątkowym doświadczeniem. W mediach społecznościowych często pojawiają się opinie, że sequel zachował ducha oryginału, jednocześnie rozwijając najważniejsze mechaniki.

Nie brakuje też pierwszych uwag technicznych. Część użytkowników narzeka między innymi na brak regulacji pola widzenia czy drobne błędy techniczne. W przypadku wczesnego dostępu takie problemy są jednak czymś zupełnie normalnym.

Cena jest zaskakująco niska jak na taki hit

Subnautica 2 zadebiutowała we wczesnym dostępie w cenie 115 zł (Steam). Jak na skalę zainteresowania i rozmiar produkcji, wielu graczy uważa tę kwotę za bardzo atrakcyjną. Twórcy podkreślają jednak, że to dopiero początek rozwoju gry. Pełna wersja 1.0 ma pojawić się dopiero za kilka lat. Oznacza to, że przez długi czas produkcja będzie rozwijana wspólnie ze społecznością, która ma pomagać w testach i zgłaszaniu uwag.

Premiera nie obyła się bez problemów

Droga do debiutu była wyjątkowo burzliwa. W ostatnich miesiącach studio Unknown Worlds zmagało się z poważnymi problemami wewnętrznymi. Doszło między innymi do konfliktu z wydawcą Krafton, który zakończył się procesem sądowym oraz zmianami w kierownictwie firmy.

Dodatkowo premierę przesunięto o rok, a tuż przed startem do internetu wyciekła niedokończona wersja gry. Mimo tego społeczność w dużej mierze stanęła po stronie twórców, a zainteresowanie premierą wcale nie osłabło.