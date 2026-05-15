ASUS sięgnął po nostalgię, ale nie zrobił muzealnego eksponatu. ROG Crosshair 2006 łączy stylistykę dawnych pecetów z nowoczesnymi rozwiązaniami dla najbardziej wymagających graczy i entuzjastów sprzętu.

Moda na retro zwykle wraca falami. Dotyczy to muzyki, samochodów, konsol, a teraz coraz częściej także komputerów PC. ASUS postanowił wykorzystać ten trend i stworzył płytę główną, która już na pierwszy rzut oka wygląda jak sprzęt sprzed dwóch dekad. Problem w tym, że pod nostalgiczną stylistyką kryje się jedna z najbardziej nowoczesnych konstrukcji dla graczy.

ROG Crosshair 2006 to specjalna płyta przygotowana przez ASUS Republic of Gamers z okazji 20-lecia pierwszej płyty głównej z serii ROG. Producent nie ukrywa, że inspiracją był legendarny model Crosshair z 2006 r. – konstrukcja, która dla wielu pecetowych entuzjastów była symbolem czasów, gdy gamingowe komputery zaczynały wyglądać agresywniej i bardziej charakterystycznie. Konstrukcja obsługiwała procesory AMD Athlon 64 pod gniazdo AM2 i pamięci DDR2 RAM.

Płyta ma trafić do sprzedaży w Polsce pod koniec czerwca 2026 r. i będzie dostępna w ograniczonej ilości. Z naszych ustaleń wynika, że cena wyniesie około 900 dolarów, co w Polsce powinno przełożyć się na mniej więcej 4 tysiące złotych. Będzie to zatem propozycja bardziej dla kolekcjonerów niż graczy.

Nostalgia zamknięta w nowoczesnym sprzęcie

ASUS wyraźnie postawił tutaj na sentyment. Charakterystyczna kolorystyka, wzornictwo i wykończenie mają przywoływać klimat komputerów z połowy lat 2000., czyli okresu kojarzonego z rozwojem LAN party, pierwszych gamingowych obudów i rosnącej popularności podkręcania podzespołów.



ASUS ROG Crosshair z 2006 r. (po lewej) i ASUS ROG Crosshair z 2026 r. (po prawej)

Jednocześnie producent nie stworzył jedynie kolekcjonerskiego gadżetu. ROG Crosshair 2006 bazuje na modelu Crosshair X870E Dark Hero, a więc jednej z topowych płyt głównych w ofercie ASUS-a dla procesorów AMD Ryzen.

To oznacza, że retro stylistyka jest tu jedynie zewnętrzną warstwą. W środku mamy pełnoprawną platformę dla najbardziej wymagających komputerów gamingowych.

OLED jak z futurystycznego peceta

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nowej konstrukcji jest 2-calowy ekran OLED zamontowany obok głównego slotu M.2. To detal, który dobrze pokazuje filozofię całego projektu – z jednej strony nostalgia, z drugiej nowoczesne dodatki, których w 2006 r. nikt nawet sobie nie wyobrażał.

Wyświetlacz może pokazywać temperatury podzespołów, taktowanie procesora czy prędkości wentylatorów. ASUS pozwala też użytkownikom wrzucać własne grafiki i animacje, co dla wielu osób budujących efektowne komputery będzie dodatkową formą personalizacji.

Sprzęt dla tych, którzy lubią mocne konfiguracje

ROG Crosshair 2006 nie próbuje udawać budżetowej propozycji. To sprzęt skierowany do entuzjastów, którzy chcą wycisnąć maksimum z nowych procesorów AMD.

Płyta otrzymała rozbudowaną sekcję zasilania w konfiguracji 20+2+2 faz, a ASUS dorzucił też zestaw technologii poprawiających stabilność i możliwości podkręcania pamięci DDR5. Producent chwali się m.in. ulepszonym projektem PCB oraz rozwiązaniami znanymi wcześniej głównie z konstrukcji serwerowych.

Nie zabrakło także obsługi PCIe 5.0. Na pokładzie znalazły się dwa sloty PCIe 5.0 x16 dla kart graficznych nowej generacji oraz pięć złączy M.2, z czego dwa również pracują w standardzie PCIe 5.0.

Uproszony montaż chłodzeń AiO

Współczesne komputery gamingowe potrafią wyglądać efektownie, ale składanie ich nadal często oznacza walkę z przewodami. ASUS chce to częściowo uprościć dzięki technologii AIO Q-Connector.

Rozwiązanie pozwala ograniczyć widoczność kabli przy zestawach chłodzenia cieczą AIO. Kompatybilne chłodzenia komunikują się bezpośrednio z płytą główną, dzięki czemu użytkownik nie musi prowadzić dodatkowych przewodów między radiatorem a płytą.