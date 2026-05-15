Wielu graczy na to czekało. AMD udostępni FSR 4.1 dla starszych Radeonów

Posiadacze starszych Radeonów w końcu doczekali się konkretów. AMD oficjalnie zapowiedziało rozszerzenie obsługi FSR 4.1 na kolejne generacje kart graficznych, co może znacząco wydłużyć życie wielu gamingowych komputerów.

FidelityFX Super Resolution (FSR), to technologia skalowania obrazu, której zadaniem jest poprawa wydajności w grach poprzez renderowanie obrazu w niższej rozdzielczości i następnie inteligentne podbijanie jakości do wyższej rozdzielczości. Dzięki temu można uzyskać więcej klatek na sekundę przy zachowaniu dobrej jakości obrazu.

Kolejne wersje technologii sukcesywnie poprawiały jakość obrazu, ale to właśnie FSR 4.1 przynosi największy skok jakościowy. Gracze mogą liczyć na wyraźnie ostrzejszy obraz, lepsze odwzorowanie detali oraz płynniejszą rozgrywkę. Technologia znacząco ogranicza problemy z rozmyciem obrazu czy artefaktami widocznymi podczas ruchu.

AMD ograniczało funkcję do nowych kart

Do tej pory FSR 4.1 było jednak dostępne wyłącznie dla kart Radeon RX 9000 bazujących na architekturze RDNA 4. Wielu użytkowników starszych Radeonów liczyło, że AMD zdecyduje się rozszerzyć wsparcie także na wcześniejsze generacje układów.

Zainteresowanie technologią było na tyle duże, że część społeczności zaczęła samodzielnie eksperymentować z aktywacją FSR 4 na starszych kartach graficznych. W sieci pojawiały się nieoficjalne modyfikacje oraz sposoby wymuszania obsługi funkcji, choć często wiązało się to z problemami ze stabilnością lub ograniczoną kompatybilnością.

FSR 4.1 dla kart Radeon RX 7000 i Radeon RX 6000

Teraz AMD oficjalnie potwierdziło, że technologia rzeczywiście trafi także na starsze karty. W lipcu 2026 r. funkcja zostanie udostępniona dla modeli Radeon RX 7000 opartych na architekturze RDNA 3, a na początku 2027 r. także dla modeli Radeon RX 6000 wykorzystujących architekturę RDNA 2 - wówczas będą to nawet 6-letnie modele, więc mówimy już o leciwym sprzęcie.

To szczególnie ważna wiadomość, ponieważ wielu graczy nadal korzysta właśnie z tych generacji kart graficznych. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania lepszej jakości obrazu i wyższej płynności bez konieczności inwestowania w nowy komputer.

AMD musiało dostosować technologię do starszych architektur

Wprowadzenie FSR 4.1 na starsze układy wymagało jednak zmian technicznych. AMD potwierdziło, że wersja przygotowana dla kart Radeon RX 7000 będzie wykorzystywać pierwszą generację instrukcji AI INT8 dostępnych w architekturze RDNA 3.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku kart Radeon RX 6000. Architektura RDNA 2 nie oferowała jeszcze dedykowanych jednostek odpowiedzialnych za obliczenia AI, dlatego wdrożenie technologii wymaga większych modyfikacji. Szczegóły techniczne dotyczące tej wersji nie zostały jeszcze ujawnione.

AMD podkreśla jednak, że chce udostępnić FSR 4.1 jak największej grupie graczy. Dla wielu użytkowników starszych komputerów może to być jedna z najważniejszych aktualizacji ostatnich lat.