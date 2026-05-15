OpenAI i Apple na wojennej ścieżce. Partnerstwo pęka w szwach

Dwuletnia współpraca między firmami OpenAI i Apple wchodzi ponoć w kryzys. I to tak głęboki, że prawnicy po stronie twórców ChatGPT mają już szykować kroki prawne.

Głośne partnerstwo zaczęło się w 2024 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała platforma Apple Intelligence. Jako że autorskie modele AI Apple’a był jeszcze dalekie od doskonałości, firma zdecydowała się na integrację swojego systemu z technologią OpenAI.

ChatGPT w iOS odpowiada za udzielanie odpowiedzi na bardziej złożone zapytania przez Siri, rozpoznawanie obrazu w funkcji Visual Intelligence, generowanie obrazów w sekcji Image Playground czy redagowanie tekstu i analizowanie zawartości ekranu. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że firma OpenAI nie otrzymała za dostarczenie tych funkcji nawet centa. Zamiast tego miała być kuszona perspektywą dotarcia do nowych użytkowników i zwiększenia liczby płacących subskrybentów.

OpenAI szykuje się do wojny z Apple’em

Według ustaleń Bloomberga, OpenAI uważa, że Apple nie wywiązał się z warunków umowy. Startup miał zatrudnić zewnętrzną kancelarię prawną, która bada możliwe kroki. Na razie najczęściej wymienianym scenariuszem jest wysłanie Apple'owi formalnego zawiadomienia o naruszeniu umowy, co ma wynikać z chęci rozwiązania sporu poza salą sądową.

Powód? OpenAI nie jest ponoć zadowolone ze zbyt płytkiej integracji, co nie przełożyło się na oczekiwany wzrost liczby płatnych subskrypcji. Funkcje oparte na ChatGPT są w systemie iOS ukryte i mało intuicyjne. Aby skorzystać z technologii OpenAI, użytkownicy często muszą wyraźnie wywołać nazwę "ChatGPT" podczas rozmowy z Siri, co ma zniechęcać do naturalnego korzystania z asystenta. Dodatkowo odpowiedzi generowane przez bota pojawiają się w małych oknach z ograniczoną liczbą informacji, co czyni je mniej użytecznymi niż w samodzielnej aplikacji.

Cytowany przez Bloomberga przedstawiciel OpenAI twierdzi, że w chwili nawiązywania współpracy firma nie znała szczegółów na temat działania Apple Intelligence. Twórcy ChatGPT mieli być zachęcani do wykonania "skoku wiary" i ufności, że sposób integracji przyniesie oczekiwane korzyści. Warto jednak odnotować, że - wyjąwszy integrację - Apple swego czasu mocno promował aplikację ChatGPT w App Storze.

Napięcie potęguje fakt, że OpenAI wyrasta na bezpośredniego konkurenta Apple’a w sektorze sprzętowym. Startup przejął firmę io założoną przez Jony’ego Ive’a (byłego szefa designu Apple’a) i zatrudnił kluczowych inżynierów z Cupertino do prac nad własnym urządzeniem AI. Agresywne podbieranie pracowników, wspierane pakietami akcji wartymi miliony dolarów, miało rozwścieczyć zarząd Apple.