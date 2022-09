Awaria Cyfrowego Polsatu, która uniemożliwiła widzom obejrzenie transmisji meczu Bayern-Barcelona nie pozostała bez echa. Do UOKiK wpłynęły dziesiątki skarg.

Pechowy mecz Bayern-Barcelona - przynajmniej dla Polsatu

Cofnijmy się odrobinę w czasie do 13 września - tysiące Polaków przed godziną 20:00 zasiadło przed telewizorami i komputerami, aby obejrzeć występ Lewandowskiego w meczu FC Barcelona - Bayern Monachium.

Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie awaria Polsat Box Go, która wystąpiła akurat przed transmisją. Tym samym wszyscy, którzy zapłacili za dostęp do meczu mogli jedynie obejrzeć komunikat mówiący o tym, że „Serwer napotkał niespodziewane problemy. Spróbuj ponownie później”.

Mleko się rozlało, na Polsat Box Go bił się w pierś przepraszając klientów za pośrednictwem profilu na Facebooku, ale zawiedzeni widzowie postanowili zażądać pociągnięcia Polsatu do odpowiedzialności.

Dziesiątki skarg przeciwko Polsatowi trafiło do UOKiK

O sprawie informuje portal wirtualnemedia.pl, który rozmawiał z przedstawicielem UOKiK. Jak wynika z rozmowy, we wrześniu do urzędu wpłynęło niespełna 40 skarg konsumenckich: „Zdecydowana większość z nich w związku z zakłóceniami transmisji meczu Bayern-Barcelona”.

Tak liczne zgłoszenia nie mogły obejść się bez reakcji UOKiK. Urząd natychmiast wymusił na Cyfrowym Polsacie przedstawienie wyjaśnień dotyczących problemów z realizacją transmisji.

Powód wystąpienia problemów na platformie Polsat Box Go nadal pozostaje nieznany, a Cyfrowy Polsat uchyla się od komentarzy w tej sprawie. Zapytaliśmy biuro prasowe spółki, czy podobne problemy mają szansę wystąpić w przyszłości w trakcie szczytowego zainteresowania podobnymi wydarzeniami sportowymi. Wrócimy do Was z aktualizacją, jeśli uzyskamy odpowiedź.

