W Google Maps i w wyszukiwarce pojawi się w najbliższych miesiącach kilka nowości. Użytkownicy otrzymają między innymi komplet informacji o docelowym miejscu podróży oraz nowe sposoby wyszukiwania.

Immersyjny widok w Google Maps

Jakiś czas temu w Google Maps pojawiła się nowa eko funkcja, dzięki której można wybrać trasę pozwalającą oszczędzić na paliwie. Podczas konferencji Google Search On 2022 firma zaprezentowała kilka kolejnych funkcjonalności, które trafią do wyszukiwarki oraz Map. Technologiczny gigant chce, by wyszukiwanie było bardziej naturalne oraz intuicyjne.

Podczas wydarzenia Search On pokazaliśmy, w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji pozwala nam na nowo przekształcić nasze usługi związane z pozyskiwaniem informacji. Wykraczamy daleko poza zwykłe pole wyszukiwania, tworząc interfejsy, które przypominają bardziej funkcjonowanie naszych umysłów i które są tak wielowymiarowe jak my, istoty ludzkie.

Jedną z nadchodzących funkcji jest immersyjny widok z przydatnymi wskazówkami na temat celu podróży. Będą to informacje o pogodzie i o tym, jak zatłoczone jest dane miejsce. Aby poczuć jeszcze bardziej atmosferę docelowej lokalizacji, można przybliżyć widok na okolicę:

Dzięki połączeniu naszych zaawansowanych zdjęć świata z opracowanymi przez nas modelami predykcyjnymi możesz doświadczyć tego, jak w danym miejscu będzie jutro, w przyszłym tygodniu, a nawet w przyszłym miesiącu.

Widok immersyjny pojawi się w najbliższych miesiącach - na samym początku obejmie 5 dużych miast (m.in. Los Angeles, Nowy Jork i Tokio). Google dodatkowo uruchomiło też ponad 250 fotorealistycznych widoków z lotu ptaka globalnych punktów orientacyjnych.

Neighborhood Vibe

Nowością będzie też funkcja Neighborhood Vibe, prezentująca „atmosferę" najbliższego sąsiedztwa. Będzie to możliwe między innymi dzięki fotografiom i informacjom od społeczności. Użytkownicy będą mogli obejrzeć najpopularniejsze miejsca wybranego miasta i sprawdzić, czy odpowiada im ich klimat, a może też odkryć lokalne perełki warte odwiedzenia.

Nowa funkcja ma pojawić się na telefonach z Androidem i iOS w najbliższych miesiącach.

Nowości w wyszukiwarce

Do wyszukiwarki Google trafi multiwyszukiwanie, które wykorzystuje nie tylko tekstowe zapytania, ale też obrazy.

Aby skorzystać z multiwyszukiwania, wystarczy zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu, a następnie dodać do niego tekst – zupełnie tak, jakby w naturalny sposób wskazać coś palcem i zadać pytanie.

Funkcja dostępna jest aktualnie na całym świecie tylko po angielsku, jednak w najbliższych miesiącach zostanie rozszerzona o ponad 70 języków.

Multiwyszukiwanie ma zostać ponadto rozszerzone o multiwyszukiwanie w pobliżu. Robiąc zrzut ekranu lub zdjęcie danego przedmiotu lub np. dania, będzie można następnie sprawdzić, czy jest dostępny w najbliższej okolicy. Funkcja ta będzie wdrażana od jesieni, początkowo w języku angielskim.

Źródło: polska.googleblog.com