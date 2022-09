Make a Video jest nowym wirtualnym gadżetem opracowanym przez Meta AI. Na podstawie tekstu tworzy ono klip wideo. Jak radzi sobie sztuczna inteligencja w pokazywaniu co mamy na myśli?

Nie od dziś wiadomo, że sztuczna inteligencja umie narysować każdą sytuację. Co więcej, na dopracowanie jej możliwości z niecierpliwością oczekują już rzesze twórców memów. Tymczasem Meta AI zamierza zrewolucjonizować twórczość wideo. Dlaczego bez Make a Video możemy sobie nie wyobrażać przyszłości?

Co to jest Make A Video?

System Make A Video opiera się na autorskich rozwiązaniach Meta AI w zakresie technologii generatywnej. Wystarczy kilka słów lub linijek tekstu, aby system Make A Video stworzył na ich podstawie klip wideo. Narzędzie radzi sobie także z tworzeniem filmów na podstawie zdjęć, a nawet potrafi twórczo przerobić istniejący film.

Jak działa Make A Video?

System Make A Video jest obecnie prototypem, ale zespół badawczy Meta AI nie poskąpił nam efektów prac.

Robot tańczy na Times Square według Make A Video Meta AI

Na podstawie hasła: Robot dancing in times square

Malowanie obrazu na płótnie według Make A Video Meta AI

Na podstawie hasła: An artists brush painting on a canvas close up

Miesiek artysta według Make A Video Meta AI:

Na podstawie hasła: A teddy bear painting a portrait

Latający pies według Make A Video Meta AI:

Na podstawie hasła: A dog wearing a Superhero outfit with red cape flying through the sky

Kot oglądający telewizję według Make A Video Meta AI:

Na podstawie hasła: Cat watching TV with a remote in hand

Lądowanie na Marsie według Make A Video Meta AI:

Na podstawie hasła: Hyper-realistic spaceship landing on mars

Leniwiec z błyskiem w oku i czapeczce według Make A Video Meta AI:

Na podstawie hasła: A fluffy baby sloth with an orange knitted hat trying to figure out a laptop close up highly detailed studio lighting screen reflecting in its eye

Jak to się dzieje, że sztuczna inteligencja radzi sobie z tworzeniem animacji?

Make A Video jest następstwem systemu Make A Scene. Pierwotne narzędzie pozwalało na tworzenie grafik na podstawie słów lub dłuższych tekstów. Jego nowsza generacja jest wyposażona w dodatkowy, nienadzorowany system uczący. Jego zadaniem jest zebranie i przeanalizowanie danych multimedialnych, które pozwalają na stworzenie odpowiedniego dla obiektu wzorca ruchu. Następnie jest on nanoszony na wygenerowany już obraz i na tej podstawie powstaje animacja.

Po co ludziom Make A Video?

Meta ma zamiar tym narzędziem odmienić życie twórców i artystów. Paradoksalnie o to nie jest trudno. Każdy przejaw działalności człowieka może zostać twórczo wykorzystany. Rozwiązania, takie jak Make A Video mają jednak potencjał praktyczny. Sprawnie działający konwerter mowy na film może nam oszczędzić pisania na komunikatorach, tworzenia SMSów, a nawet maili.

Możliwość przerobienia fragmentu poezji na film to piękna idea, ale nie jest warta inwestycji w rozwój AI, ponieważ zapłacą za to nieliczni. Smartfon albo smartwatch z konwerterem mowy na film, zechcą jednak mieć miliony. Sprawnie działający Make A Video może sprawić, że będziemy przeszukiwać sieć internetową filmami i obrazami, a nie słowami. Porzucimy komunikatory, translatory, mapy, a metawersum stanie się naturalną konsekwencją.

Źródło: Meta AI, Facebook