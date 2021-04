HTC Desire 21 Pro 5G i HTC Desire 20+ to smartfony z szeroko pojętnej średniej półki. Czy relacja ceny do możliwości pozwoli im przyciągnąć większą liczbę użytkowników?

Nowe smartfony HTC w Polsce

Kilka dni temu zakończenie produkcji i sprzedaży smartfonów ogłosiło LG. Od dłuższego czasu słabo wygląda też sytuacja HTC, ale póki co tajwański producent wciąż walczy o klientów. Tym razem przekonamy się o tym i my, ponieważ w polskich sklepach pojawiają się modele HTC Desire 21 Pro 5G i HTC Desire 20+. Oto co będą miały do zaoferowania i ile trzeba będzie za nie zapłacić.

HTC Desire 21 Pro 5G w wariancie 8 GB RAM + 128 GB został wyceniony na 1999 złotych, a zainteresowani będą musieli zadowolić się granatową wersją kolorystyczną. Polska cena HTC Desire 20+ w wariancie 6 GB RAM + 128 GB to z kolei 1199 złotych, tu należy nastawiać się na obudowę w czerni. Sprzedaż obydwu smartfonów rusza nad Wisłą już dziś.



HTC Desire 21 Pro 5G

Obydwa modele na wybranych rynkach pojawiły się już pod koniec zeszłego roku, może to tłumaczyć obecność systemu Android 10, bo aktualnie w nowościach powinien pojawiać się jednak Android 11. Oprogramowanie to w przypadku omawianych smartfonów jeden z nielicznych elementów wspólnych.

HTC Desire 21 pro 5G posiada największy ekran w historii serii Desire - mierzy on 6,7-cala cechując się przy tym proporcjami 20:9, obsługą HDR 10 oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz i częstotliwością wykrywania dotyku wynoszącą 120 Hz. O wydajność dba procesor Qualcomm Snapdragon 690 5G współpracujący ze wspomnianymi już 8 GB RAM.



HTC Desire 20+

Obudowa HTC Desire 20+ skrywa z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 720G i nieco mniej, bo 6 GB pamięci RAM. Płynność działania przy takim połączeniu powinna być jak najbardziej zadowalająca, ale względem droższego modelu zauważalnie gorzej wypada wyświetlacz, który ma niższą rozdzielczość HD+ i standardową częstotliwość odświeżania 60 Hz.

Specyfikacja HTC Desire 21 Pro 5G i HTC Desire 20+ w szczegółach

Model HTC Desire 21 Pro 5G HTC Desire 20+ system operacyjny Android 10 ekran » 6,7"

» 1080 x 2400 px

» 90 Hz » 6,5"

» 720 x 1600 px

» 60 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 690 5G Qualcomm Snapdragon 720G pamięć RAM 8 GB 6 GB pamięć wewnętrzna 128 GB + microSD aparat główny 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 5 + 2 + 5 Mpix aparat przedni 16 Mpix łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac, NFC akumulator 5000 mAh, ładowanie 18W 5000 mAh, ładowanie 15W dodatkowe cechy czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy, Dual SIM wymiary 167,1 x 78,1 x 9,4 mm 164,9 x 75,7 x 9,0 mm

Który z nowych smartfonów HTC bardziej Wam się podoba?

Źródło: HTC

