W ostatnich miesiącach HMD Global nieszczególnie rozbudowywało swoją ofertę smartfonów. Producent nie zamierza z nich jednak rezygnować, czego dzisiejsza premiera dowodzi bardzo wymownie.

Nowe smartfony Nokia dla mniej i średnio wymagających

Jeśli czekacie na systematycznie pojawiający się w przeciekach model Nokia 9.3 PureView, to spokojnie. Tym razem HMD Global puszcza oczko do innego grona odbiorców. Dzisiejsza premiera daje początek trzem nowym seriom smatfonów - Nokia C, Nokia G oraz Nokia X. Odbyła się pod hasłem: Love it. Trust it. Keep it, a same urządzenia mają cechować się trwałością systemu i podzespołów, dawać użytkownikowi gwarancję aktualizacji oprogramowania, co na rynku mobilnym niestety nie jest normą. Dodatkowo zapowiedziano HMD Mobile.

„Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia bardziej wyjątkowy niż zwykłe premiery produktów. Minione 12 miesięcy było dla nas wyzwaniem, które dało nam również chwilę na zatrzymanie się, przemyślenie i przygotowanie do kolejnego dużego kroku w naszej podróży. Jako firma skupiamy się przede wszystkim na człowieku, a dopiero później na technologii, którą tworzymy. Nasza nowa linia smartfonów to właśnie odzwierciedlenie naszego podejścia do technologii i biznesu. Uruchomienie HMD Mobile to kamień milowy na naszej drodze do dostawcy wszystkich rozwiązań mobilnych, a to dopiero początek. Chcemy, abyście mieli pewność, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Smartfony Nokia są dostarczane z zabezpieczeniami i aktualizacjami oprogramowania, które zapewniają dodatkowy spokój. Chcemy też, aby ludzie, dzięki charakterystycznej trwałości naszych produktów, dłużej używali swoich telefonów.” - Florian Seiche, prezes HMD Global

Nokia X z trzyletnimi aktualizacjami i 5G

Najwięcej do zaoferowania będą miały modele z serii X. Nokia X20 i Nokia X10, bo o nich mowa, to przede wszystkim trzyletnia gwarancja aktualizacji systemu (na start znalazł się tu czysty Android 11), w 100% biodegradowalne etui dołączone do zestawu oraz procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G, a więc i dostęp do powoli zyskujących na popularności sieci 5G.

Zastosowano w nich również aparaty fotograficzne z optyką ZEISS oraz funkcją Dual Sight i rozwiązaniami AI, a także 6,67-calowe wyświetlacze o rozdzielczości Full HD+. Funkcja Dual Sight pozwala aktywować jednocześnie dwie kamery i tym samym uchwycić więcej ujęć jednocześnie. W przypadku przedniej kamery, przynajmniej na papierze, znacznie lepiej wypada Nokia X20.

Obydwa modele mają pracować na baterii około dwóch dni. W ogólnym rozrachunku posiadają więcej cech wspólnych niż różnic i to zarówno w kwestiach designu, jak i specyfikacji. Aby jednak przedstawić ich możliwości jak najczytelniej prezentujemy dokładniejsze zestawienie parametrów technicznych.

Model Nokia X10 Nokia X20 system operacyjny Android 11 ekran » 6,67"

» 1080 x 240 px

» IPS procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G pamięć RAM 4 GB / 6 GB 6 GB / 8 GB pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB + microSD 128 GB + microSD aparat główny 48 + 5 + 2 + 2 Mpix 64 + 5 + 2 + 2 Mpix aparat przedni 8 Mpix 32 Mpix łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac, NFC akumulator 4470 mAh, ładowanie 18W dodatkowe cechy czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy, Dual SIM (hybrydowy) wymiary 168.94 x 79.7 x 9.1mm

Nokia G z baterią na trzy dni

Nokia G10 oraz Nokia G20 wyróżniają się głównie bateriami o pojemności 5050 mAh. Wedle deklaracji producenta zapewnią nawet 3 dni pracy na jednym ładowaniu, mają wypadać pod tym względem najlepiej ze wszystkich dotychczasowych propozycji od HMD Global.

Co poza tym? Sięgający po smartfony Nokia G10 oraz Nokia G20 mogą nastawiać się też na czysty Android 11 i gwarancję aktualizacji przez 2 lata (łatek bezpieczeństwa przez 3 lata) oraz 6,5-calowe wyświetlacze HD+. Nokia G10 będzie napędzana przez procesor MediaTek Helio G25 oraz 3/4 GB pamięci RAM, a Nokia G20 przez procesor MediaTek Helio G35 współpracujący z 4 GB pamięci RAM. Dodatkowo model z wyższą numeracją będzie mógł pochwalić się lepszym aparatem głównym 48 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix oraz łącznością NFC. Nokia G10 ma potrójny aparat główny w konfiguracji 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix.

Najbardziej podstawowa seria C

Nokia C10 oraz Nokia C20 to już telefony przygotowane pod kątem najbardziej podstawowych zadań. Będą dostępne za mniej niż 500 złotych i mają pracować pod kontrolą systemu Android 11 (Go edition), a więc wydania zoptymalizowanego pod kątem słabszych specyfikacji.

Akcentujemy tu głównie model Nokia C20 (poniżej wyjaśni się dlaczego), który jednocześnie będzie oferował użytkownikom 6,5-calowy wyświetlacz HD+, procesor SC9863A oraz maksymalnie 2 GB RAM i 32 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej, a także dwie proste kamerki 5 Mpix i baterię 3000 mAh. Gdyby ktoś miał wątpliwości to warto nadmienić, że można liczyć tu na obsługę LTE, a także na dual SIM.

Ceny i dostępność nowych smartfonów Nokia

Z wszystkich zaprezentowanych nowości tylko jeden smartfon nie trafi do Polski. To Nokia C10. Na pozostałe możemy liczyć. Co więcej, producent przedstawił już przygotowywane konfiguracje, a także ceny na start.

Nokia C20 w konfiguracjach 1 GB + 16 GB i 2 GB + 32 GB, ceny od 449 złotych

Nokia G10 w konfiguracjach 3 GB + 32 GB i 4 GB + 64 GB, ceny od 629 złotych

Nokia G20 w konfiguracjach 4 GB + 64 GB i 4 GB + 128 GB, ceny od 769 złotych

Nokia X10 w konfiguracjach 4 GB + 128 GB, 6 GB + 64 GB i 6 GB + 128 GB, ceny od 1499 złotych

Nokia X20 w konfiguracjach 6 GB + 128 GB i 8 GB + 128 GB, ceny od 1799 złotych

Zapowiedziano też HMD Mobile

Poza omówionymi już urządzeniami, HMD Global pokusił się o jeszcze jedną zapowiedź związaną z rynkiem mobilnym. Finowie zapowiedzieli utworzenie zupełnie nowej sieci komórkowej - HMD Mobile. Padły deklaracje, iż będzie wyróżniać się jakością i funkcjonalnością oferty, ale póki co nie sposób to weryfikować.

„HMD Mobile jest zbudowany na fundamencie zaufania, prostoty i elastyczności, w ramach którego płacisz tylko za funkcje, z których będziesz korzystać każdego dnia, bez subskrypcji na czas określony, ani dodatkowych opłat. Ta premiera jest wyrazem naszej ambicji, aby stać się najlepszym punktem kompleksowej obsługi dla potrzeb związanych z telefonami komórkowymi.” - Janne Lehtosalo, wiceprezes ds. Usług w HMD Global

Sieć HMD Mobile ma zostać uruchomiona już pod koniec kwietnia, ale dotyczy to wyłącznie Wielkiej Brytanii. Planowana jest premiera także w innych regionach, ale póki co producent nie podaje dat.

Źródło: HMD Global

Warto zobaczyć również: