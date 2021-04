Firma LG nie będzie produkowała smartfonów. Oficjalnie potwierdzono to, o czym spekulowano od wielu miesięcy.

Koniec smartfonów LG - tym razem już oficjalnie

Ledwie kilka dni temu pojawiły się kolejne sygnały co do tego, iż pogrzeb w rodzinie LG jest coraz bardziej prawdopodobny. Tym razem nie doczekaliśmy się komentarza dementującego taki scenariusz, ale krótki komunikat, który go potwierdza.

LG oficjalnie ogłosiło, że dziś, 5 kwietnia, została podjęta decyzja o zamknięciu działu odpowiedzialnego za projektowanie i produkcję smartfonów. Decyzję zatwierdziła już rada dyrektorów.

Strategiczna decyzja LG o wyjściu z niezwykle konkurencyjnego sektora telefonii komórkowej umożliwi firmie skoncentrowanie się na obszarach, w których notuje wzrosty, takich jak komponenty do pojazdów elektrycznych, urządzenia do łączności, smart home, robotyka, sztuczna inteligencja i rozwiązania typu business-to-business, a także na platformach i usługach.



Pamiętacie? Jeden z lepszych smartfonów w historii LG.

Masz smartofna LG? Co dalej?

Jak podano w krótkim komunikacie, likwidacja działu telefonii komórkowej zostanie zakończona do 31 lipca. Jeśli po tym dniu spotkacie w sklepie smartfony z logo LG będzie to znaczyło, że sprzedawane są wcześniej dostarczone egzemplarze. Producent nie zamierza ich wycofywać.

Jednocześnie LG zapewnia, iż zadba o wsparcie serwisowe oraz zaplanowane aktualizacje oprogramowania dla swoich obecnych klientów (i tych, którzy ewentualnie zdążą kupić smartfona LG). Jeszcze przez pewien czas producent będzie współpracować z dostawcami i partnerami biznesowymi.

Idąc dalej, LG wciąż będzie wykorzystywać swoje doświadczenia w dziedzinie mobilności i rozwijać technologie z nią związane, takie jak 6G, aby wzmacniać konkurencyjność w innych obszarach biznesowych.

Czego zabrakło? Bo przecież nie dobrych telefonów

W najlepszym okresie swojej działalności na rynku mobilnym LG plasowało się w TOP 3 największych producentów. To jednak dość odległa historia, bo przez kilka ostatnich lat było naprawdę źle. Do tego stopnia, że z tytułu produkcji i sprzedaży smartfonów firma notowała ciągłe straty. Z tego względu ogłoszona decyzja nie jest zaskoczeniem.

Zapewne znajdą się osoby, które smartfony LG wspominają jak najbardziej pozytywnie. Nie można bowiem negować tego, że Koreańczycy przygotowali sporo naprawdę udanych konstrukcji. Świetnie wypadały zwłaszcza modele z serii LG V. Nie dali rady przede wszystkim chińskiej konkurencji prowadzącej agresywną politykę cenową. Nie pomogła zapowiedź projektu Explorer Project i takich innowacji jak LG Wing czy LG Rollable. Wydaje się, że jakiekolwiek próby zostały podjęte zbyt późno.

Będzie Wam brakować smartfonów LG?

Źródło: LG, Data Top 10

