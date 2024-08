Polski komputer kwantowy coraz bliżej. Wiemy, kiedy rusza budowa

Ministerstwo cyfryzacji informuje, kiedy rozpocznie się budowa polskiego komputera kwantowego opartego na pułapka jonowych. Ta zadziwiająca maszyna zostanie zainstalowana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Coraz częściej słyszymy o komputerach kwantowych. Tkwi w nich olbrzymi potencjał, wszak mogą one zmienić sposób, w jaki przetwarzamy informacje. To wszystko dzięki możliwości wykonywania obliczeń opartych na zasadach mechaniki kwantowej.

Tradycyjne komputery operują na bitach, które przyjmują wartość 0 albo 1. Z kolei komputer kwantowy bazuje na kubitach, czyli bitach kwantowych. Te mogą przyjmować tzw. superpozycję, przez co wartości 0 i 1 występują w tym samym czasie. Dzięki temu komputery kwantowe mogą osiągnąć znacznie większą wydajność.

Nowe informacje o polskim komputerze kwantowym

Polska również będzie miała swój komputer kwantowy. W piątek, 2 sierpnia w Poznaniu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski spotkał się z dyrektorem EURO HPC Andersem Jensenem. Ze spotkania dowiadujemy się, że budowa komputera kwantowego rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

Maszyna zostanie zainstalowana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) i zacznie działać w połowie 2025 roku. Komputer może doprowadzić do przełomowych odkryć. Jak zauważył wiceminister, "komputer kwantowy działa szybciej, potrzebuje mniej energii, więc to, na co potrzebujemy dzisiaj tygodnie czy miesiące, komputer kwantowy obliczy w minuty czy godziny”.

Korzyści dla przemysłu, nauki i dla sektora publicznego

A więc prace badawcze - czy to z zakresu kryptografii, medycyny, czy chemi - zostaną przyspieszone. Komputer kwantowy ma służyć przede wszystkim naukowcom, przedstawicielom przemysłu oraz sektora publicznego z całej Europy.

W komunikacie ministerstwa podkreślono, że „dzięki projektowi EuroQCS-Poland będzie można rozwijać ważne aplikacje dla przemysłu, nauki oraz społeczeństwa. Dzięki nowemu komputerowi kwantowemu, możliwości europejskiej infrastruktury superkomputerowej znacznie się rozszerzą. Komputer kwantowy, oparty na technologii spułapkowanych jonów, zostanie zintegrowany z klasycznym systemem superkomputerowym. To wzmocni i rozwinie istniejące hybrydowe rozwiązania, które za pomocą technologii kwantowych wzbogacą infrastrukturę superkomputerów”.

