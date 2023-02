11 bit studios postanowiło przypomnieć nam o dwóch ciekawie zapowiadających się grach, które ma pod swoimi skrzydłami. The Invincible i The Alters powinny stanowić nie lada gratkę dla sympatyków klimatów science fiction.

The Invincible i The Alters w katalogu 11 bit studios

11 bit studios mocno zaznaczyło swoją obecność na liście najlepszych polskich gier. Frostpunk czy This War of Mine to zdaniem wielu graczy absolutne perełki w swoich kategoriach. Aktualnie firma rozwija kilka nowych projektów, wśród których znajduje się The Alters. Dodatkowo, na mocy zawartej jakiś czas temu umowy z Starward Industries, 11 bit studios zostało wydawcą The Invincible. O obydwu tytułach teraz przypomniano publikując nowe zwiastuny.

The Invincible zwiastun

The Alters zwiastun

Zdecydowanie więcej mówiło się do tej pory o The Invincible. To gra na motywach powieści Stanisława Lema, która zabierze gracza na niezbadaną planetę Regis III. Mieliśmy już okazję przyjrzeć się rozgrywce i spisaliśmy dla was pierwsze wrażenia. Są bardzo pozytywne, klimatu nie brakuje, a całość ma szanse przypaść do gustu sympatykom twórczości Stanisława Lema. Czy tylko im? To się okaże.

Zapowiedziane w czerwcu zeszłego roku The Alters pozwoli poznać losy mężczyzny, który w wyniku nieudanej misji kosmicznej zostaje uwięziony na obcej planecie. Aby przetrwać i spróbować znaleźć drogę do domu będzie musiał tworzyć tytułowych altersów, czyli alternatywne wersje siebie.

Kiedy 11 bit studios wyda nowe gry?

Która gra zapowiada się waszym zdaniem bardziej interesująco? Dokładne daty premier nie zostały jeszcze ogłoszone.

Wszystko wskazuje na to, że wcześniej doczekamy się The Invincible, w przypadku którego padają zapewnienia mówiące o 2023 r. Nowe demo z fragmentami rozgrywki zostanie pokazane za zamkniętymi drzwiami na tegorocznym Game Developers Conference, które odbędzie się w dniach 20-24 marca. Premiera The Alters to raczej odległa perspektywa.

Źródło: 11 bit studios