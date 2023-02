Z Blizzard Entertainment napłynęły bardzo dobre informacje dla graczy czekających na Diablo 4. Już w przyszłym miesiącu można będzie sprawdzić rozgrywkę podczas otwartych beta testów.

Otwarte beta testy Diablo IV

Diablo IV to jedna z ważniejszych pozycji na liście najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Na premierę trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy, ale możliwość sprawdzenia rozgrywki pojawi się znacznie wcześniej. Firma Blizzard Entertainment potwierdziła otwarte beta testy gry. Będzie można skorzystać z nich na wszystkich platformach docelowych Diablo IV, czyli komputerach z systemem Windows oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4.

Wyczekiwany hack’n’slash zostanie przetestowany w dwóch turach. Pierwsza odbędzie się od 17 do 19 marca dla osób, które zamówiły Diablo IV w przedsprzedaży. Od 24 do 26 marca będzie trwać druga tura dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Diablo IV zwiastun zapowiadający beta testy

Open Beta Diablo IV. Jaka zawartość?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Blizzard Entertainment, otwarta beta pozwoli sprawdzić część kampanii - Prolog oraz Akt I. Nie przewidziano ograniczeń co do przemieszczania się po pierwszym obszarze, ale bohaterowie będą mogli osiągnąć maksymalnie 25. poziom doświadczenia.

Twórcy akcentują, że gra znajduje się w fazie rozwoju, a więc mogą pojawić się błędy i problemy z wydajnością. Dzięki opiniom od biorących udział w beta testach proces dopieszczania Diablo IV na ostatniej prostej przed premierą ma być łatwiejszy i efektywniejszy.

„W wielkim skrócie – to świetna okazja do walki z potęgą Płonących Piekieł jeszcze przed premierą gry, która odbędzie się 6 czerwca. Pamiętajcie jednak, że mamy do czynienia z testami – nie wszystkie systemy są w pełni dopracowane. Mogą występować problemy z wydajnością, przerwy w działaniu gry i elementy, które po prostu nie działają. Po zakończeniu otwartej bety zweryfikujemy wszystkie otrzymane opinie i sugestie, a następnie wprowadzimy odpowiednie zmiany, jeśli okaże się to konieczne.”

Jeszcze przed beta testami, 28 lutego o godzinie 20:00 naszego czasu odbędzie się transmisja na żywo z udziałem twórców gry. Będzie to kolejna okazja do ponownego posłuchania o wybranych aspektach rozgrywki.

Źródło: blizzard, ign