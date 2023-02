Dziś premiera gry Pharaoh: A New Era. Nieco starsi gracze mogą kojarzyć oryginał z 1999 roku, z którym wielu ma bardzo miłe wspomnienia. Czy tym razem też czeka nas wciągająca zabawa?

Pharaoh: A New Era, klasyk w nowym wydaniu

Pharaoh zaliczany jest do klasyki swojego gatunku. Pod względem najważniejszych założeń obyło się bez zmian, ponieważ remake pod tytułem Pharaoh: A New Era to strategia typu city-builder.

Przygotowało ją studio Triskell Interactive, wydawcą jest Dotemu. Gry od dziś można szukać w sklepach Steam oraz GOG, wyceniono ją na niespełna 90 złotych. Jedyną platformą docelową tej produkcji są komputery z Windows. W zestawie znajduje się rozszerzenie Cleopatra: Queen of the Nile.

Pharaoh: A New Era gameplay

Na czym polega rozgrywka w Pharaoh: A New Era?

Określenie city-builder to bardzo wyraźna sugestia odnośnie tego, czego należy się tutaj spodziewać. Do pokonania jest ponad 50 misji rozgrywających się w czasach starożytnego Egiptu, podczas których trzeba umiejętnie rozwijać cywilizację. Budować, wzmacniać gospodarkę, dbać o rolnictwo wzdłuż brzegów Nilu, handlować, ale też stawiać czoła żywiołom, plagom egipskim, a nawet toczyć wojny z wrogami.

W kontekście zmian związanych z aspektami technicznymi, twórcy obiecują nie tylko obsługę rozdzielczości 4K, ale także poprawioną grafikę, zmodernizowany interfejs użytkownika czy przeprojektowaną ścieżkę dźwiękową. Nie zrezygnowano za to z widoku izometrycznego (z lotu ptaka).

Pamiętacie oryginalnego Pharaoha?

Źródło: Dotemu