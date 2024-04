Popularne słuchawki Sony jako promocja dnia. W tej cenie nie mają konkurencji

Słuchawki nauszne Sony WH-CH520 to prawdziwa gwiazda w segmencie niedrogich słuchawek bezprzewodowych, z powodzeniem łącząca dobrą jakość z niewygórowaną ceną. Pojawiły się właśnie w promocyjnej ofercie.

Poszukując nieźle brzmiących, bezprzewodowych słuchawek nausznych w budżetowym segmencie, siłą rzeczy musimy wysupłać z kieszeni około 150 złotych. Oczywiście da się taniej, ale zawsze zmuszeni będziemy pójść na kompromis pod jakimś względem: czy to dźwięku, czy wygody, czy ogólnej jakości wykonania. Jeśli nie chcemy kupować kota w worku, należy się rozejrzeć po katalogach renomowanych marek, a w segmencie cenowym od 100 do 200 złotych zdecydowanymi faworytami większości osób będą trzy modele: JBL Tune 520BT, Philips TAH4205BL oraz nieco droższe Sony WH-CH520.

Te ostatnie słuchawki trafiły właśnie do promocji dnia w Komputronik. Zamiast standardowej ceny wahającej się od 179 do 199 złotych, można je nabyć w kwocie 149 złotych. Jest to najlepsza promocja na ten sprzęt od stycznia bieżącego roku.

Główne cechy Sony WH-CH520:

dobra jakość dźwięku z wyraźnym basem

średnica membrany: 30 mm

pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz

łączność Bluetooth 5.2 (do 10 metrów)

equilizer (w aplikacji Sony)

multipoint (możliwość łączenia z dwoma urządzeniami)

wbudowany mikrofon (niezbędny do rozmów telefonicznych)

częściowo składane (na płask)

wyściełany pałąk

sterowanie przyciskami

czas pracy do 50 godzin

3 minuty ładowania = nawet 1,5h pracy

Pośród zalet urządzenia warto zwrócić uwagę na długi czas pracy (około 50 godzin, do nawet 200h w trybie czuwania) i sprawnie działającą funkcję multipoint (możliwość połączenia z dwoma urządzeniami). Rozmowy telefoniczne są bezproblemowe, o ile nie znajdujemy się w niesprzyjającym otoczeniu, takim jak głośne biuro czy ruchliwa ulica. Podsumowując - bardzo opłacalne słuchawki.

źródło: Komputronik

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.