To już istny klasyk – tymi słowami można opisać te nauszne słuchawki przewodowe Sony. Można je dziś kupić w cenie ok. 50 zł, co oznacza, że to jedne z najtańszych słuchawek tego typu na rynku. Jednocześnie to sprzęt, którego cena bynajmniej nie odzwierciedla jakości brzmienia. Wręcz przeciwnie. Ta zamknięta konstrukcja wyposażona w 30-milimetrowe przetworniki charakteryzuje się pasmem przenoszenia w zakresie od 12 do 22 000 Hz. Przy okazji MDR-ZX110 są wyjątkowo lekkie, bo ważą tylko 120 g. Producent zadbał też o ich kompaktowy charakter. Są niewielkie nie tylko, kiedy masz je na uszach, ale również po złożeniu.

Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Pasmo przenoszenia (maks.) 22 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 12 Hz