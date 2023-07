Nvidia ogłosiła, że dzisiaj o godzinie 21:00 na Steamie wyląduje Portal: Prelude RTX. Remaster będzie dostępny dla każdego, kto ma w swojej bibliotece oryginalną wersję gry Portal.

Portal: Prelude to nieoficjalny prequel gry Portal, wydany po raz pierwszy w 2008 roku i rozgrywający się przed erą GLaDOS. Jest to zarazem najwyżej oceniany mod do słynnej produkcji. Prequel oferuje kampanię trwającą od 8 do 10 godzin, składającą się między innymi z 19 nowych komór testowych, nowych mechanik rozgrywki i w pełni udźwiękowionej historii z bohaterami niezależnymi.

Portal: Prelude RTX – szczegóły dotyczące remastera

Z kolei Portal: Prelude RTX to remaster Prelude, stworzony przez społeczność za pomocą narzędzia Nvidia RTX Remix. W ciągu ośmiu miesięcy pięcioosobowy zespół modderów ulepszył produkcję, dodając pełny ray tracing, oparte na fizyce i ręcznie wykonane tekstury o wysokiej rozdzielczości oraz nawiązujące do oryginałów modele o wysokiej liczbie polygonów.

Remaster wykorzystuje technologie Nvidia DLSS 3, Reflex i RTX IO. DLSS 3 przekłada się na średnio 5-krotną poprawę wydajności w rozdzielczości 4K z maksymalnymi ustawieniami. Rozgrywka osiąga płynność ponad 80 klatek na sekundę w przypadku GeForce RTX 4080 i 4090.

Z kolei Nvidia RTX IO zapewnia 5-krotnie szybsze czasy ładowania tekstur i zużywa 44 procent mniej miejsca na dysku. RTX IO bazuje na GDeflate, czyli otwartym standardzie kompresji GPU opracowanym przez firmę.

źródło: materiały prasowe