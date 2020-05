Ubisoft podał aż 4 konfiguracje. Jaki komputer wystarczy do zabawy na najniższych ustawieniach, a jaki potrzebny będzie do zabawy w rozdzielczości 4K? Sprawdźcie, jak bardzo Far Cry 5 wymęczy komputery.

Większość graczy zgodzi się ze stwierdzeniem, że Far Cry 5 to jedna z najgorętszych gier I połowy 2018 roku. Jeśli planujecie sięgnięcie po wersję PC, najnowsze informacje powinny Was zainteresować.

Jakie wymagania ma Far Cry 5?

Ubisoft przedstawił bowiem wymagania sprzętowe Far Cry 5. I trzeba przyznać, że ujawnił dość sporo. Na początek rzućcie okiem na konfigurację minimalną oraz zalecaną. Pozwolić mają one odpowiednio na zabawę w 720p i ustawieniach Low oraz 1080p i ustawieniach High.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz lub odpowiednik

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD R9 270 (2GB VRAM i Shader Model 5.0)

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-4770 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz lub odpowiednik

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 290X (4GB VRAM i Shader Model 5.0)

Jeśli czyjś komputer cechuje się lepszymi podzespołami, można będzie zagrać w rozdzielczości 4K. I tutaj dochodzimy do dwóch kolejnych konfiguracji.

Konfiguracja do gry w 4K i 30 FPS, ustawienia High:

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-6700 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz lub odpowiednik

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 (8GB VRAM i Shader Model 5.0)

Konfiguracja do gry w 4K i 60 FPS, ustawienia High/Ultra:

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-6700K 4.0 GHz / AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz lub odpowiednik

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI / AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM with Shader Model 5.0)

Poza tym dowiedzieliśmy się, że gra wyposażona zostanie w benchmark, który pozwoli sprawdzić możliwości komputera i dostosować do nich najbardziej odpowiednie ustawienia. Pojawi się też miernik zużycia pamięci.

Premiera Far Cry 5 zaplanowana została na 27 marca. Gra pojawi się też w wersjach na konsole Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: ubisoft