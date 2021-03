Już przy wspomnianej zapowiedzi Gothic Remake ujawniono, że gra zostanie przygotowana przez nowe studio, które powoła w ramach swoich struktur THQ Nordic. Wiadomo było o nim jednak wyłącznie tyle, że będzie zlokalizowane w Barcelonie. Teraz nieco to doprecyzowano. Od kilku miesięcy budowano ekipę, jako to określono, pełnych pasji twórców gier RPG. Otworzono też biuro studia w centrum Barcelony. Wciąż trwa rekrutacja na kolejne stanowiska, ale określono już szyld, pod jakim studio będzie działać - Alkimia Interactive.

Jeśli wierzyć deklaracjom THQ Nordic, Gothic Remake będzie debiutanckim, ale nie jednym projektem Alkimia Interactive. Ambicje są bardzo wysokie, za jakiś czas mamy bowiem mówić o omawianym studiu jako o jednej z najlepszych ekip tworzących gry RPG. Przynajmniej w Europie Południowej.

Staramy się stworzyć Alkimia Interactive jako najwyższej klasy studio rozwijające RPG. Naszą ambicją jest stać się jedną z najlepszych ekip do tworzenia gier na komputery PC i konsole w Europie Południowej.” - Reinhard Pollice, szef studia w Alkimia Interactive

We are beyond happy to introduce our new studio, Alkimia Interactive in Barcelona, Spain!@AlkimiaGameDev will focus on high-quality RPGs, their first project being the Gothic Remake.



Development is well underway and first results will be revealed in the next couple of months! pic.twitter.com/RR7ZgxPG2A