Minecraft Dungeons, czyli Diablo w świecie z klocków, ma dziś swoją premierę. To gra, z którą wiązane były olbrzymie nadzieje – czy twórcom udało się sprostać?

Znacie już naszą odpowiedź na to pytanie, jeśli czytaliście recenzję Minecraft Dungeons. Jeśli nie, to zachęcamy do nadrobienia zaległości, ale w tym miejscu także znajdziecie krótkie podsumowanie. Najważniejsza wiadomość jest jednak taka, że dziś gra ma swoją premierę na czterech platformach docelowych: pecetach oraz konsolach Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Od razu trafiła też do katalogu Xbox Game Pass.

Zobacz najnowszy zwiastun Minecraft Dungeons z okazji premiery gry:

To „Diablo w świecie z klocków” wygląda naprawdę ładnie, a jakie jest w praktyce? W sieci pojawiło się już ponad 20 recenzji, więc można zacząć wyciągać jakieś wnioski na ten temat. Podstawowa sprawa jest taka, że…

Recenzenci nie są jednogłośni. Oto pierwsze oceny:

benchmark – 8,0/10

COGconnected – 7,5/10

Destructoid – 8,0/10

DualShockers – 8,0/10

Game Informer – 7,0/10

GameRant – 7,0/10

GamesRadar+ – 7,0/10

God is a Geek – 6,5/10

IGN – 7,0/10

Multiplayer – 7,0/10

PCGamesN – 7,0/10

Press Start – 7,5/10

Shacknews – 7,0/10

The Games Machine – 6,8/10

TheSixthAxis – 8,0/10

TrueAchievements – 8,0/10

Trusted Reviews – 7,0/10

Twinfinite – 7,0/10

Vandal – 6,0/10

VG247 – 6,0/10

Wccftech – 7,6/10

Windows Central – 9,0/10

Jak widać, Minecraft Dungeons zbiera różne oceny. Jedni przyznają grze zaledwie szóstki w dziesięciostopniowej skali, inni są w stanie dać nawet 9/10. Ci pierwsi narzekają na rozmiar gry, zbyt dużą prostotę i niedopracowanie, a także niewykorzystanie potencjału przez twórców. Drudzy przymykają oko, doceniając przyjemną rozgrywkę z rozbudowanym rozwojem postaci i satysfakcjonującą walką.

Z tych 20-kilku recenzji wynika, że Minecraft Dungeons to prosta gra, dająca mnóstwo przyjemności i to graczom różnego typu. Zachwyca klimatem i jest naprawdę dobrym hack’n’slashem, ale brakuje jej trochę oryginalności, plus mogłaby być trochę dłuższa. Zresztą do podobnych wniosków doszedł Maciej, o czym wiecie, jeśli przeczytaliście już jego recenzję na naszej stronie.

Źródło: Minecraft, Metacritic, informacja własna

Czytaj dalej o Minecraft Dungeons: