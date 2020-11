Modele AMD Ryzen Embedded V2000 zastępują wysłużone jednostki Ryzen Embedded V1000. Producent zapowiada spory wzrost wydajności i efektywności energetycznej.

Firma AMD wprowadziła do oferty kolejne procesory Ryzen. Tym razem to modele Ryzen Embedded V2000, które zostały zaprojektowane z myślą o systemach wbudowanych. Co przynosi nowa generacja?

Premiera procesorów AMD Ryzen Embedded V2000

Układy korzystają z rdzeni Zen 2 i grafiki Radeon Vega, a do produkcji wykorzystano 7-nanometrowy proces litograficzny – producent przygotował cztery modele z serii Ryzen Embedded V2000:

Model Rdzenie/wątki Taktownie bazowe Maks. Boost Kontroler pamięci Pamięć L2 Grafika Taktowanie grafiki TDP AMD Ryzen Embedded V2000 (Zen 2 + Vega / 7 nm) Ryzen Embedded V2748 8/16 2,9 GHz 4,25 GHz DDR4-3200 ECC 4 MB Vega 7 CU 1600 MHz 35-54W Ryzen Embedded V2746 6/12 3,0 GHz 3,95 GHz DDR4-3200 ECC 3 MB Vega 6 CU 1500 MHz 35-54W Ryzen Embedded V2718 8/16 1,7 GHz 4,15 GHz DDR4-3200 ECC 4 MB Vega 7 CU 1600 MHz 10-25W Ryzen Embedded V2516 6/12 2,1 GHz 3,95 GHz DDR4-3200 ECC 3 MB Vega 6 CU 1500 MHz 10-25W AMD Ryzen Embedded V2000 (Zen + Vega / 14 nm) Ryzen Embedded V1807B 4/8 3,35 GHz 3,8 GHz DDR4-2400 ECC 4 MB Vega 11 CU 1300 MHz 35-54W Ryzen Embedded V1756B 4/8 3,25 GHz 3,6 GHz DDR4-2400 ECC 4 MB Vega 8 CU 1100 MHz 35-54W Ryzen Embedded V1605B 4/8 2,0 GHz 3,6 GHz DDR4-2400 ECC 4 MB Vega 8 CU 1100 MHz 12-25W Ryzen Embedded V1202B 2/4 2,3 GHz 3,2 GHz DDR4-2400 ECC 4 MB Vega 3 CU 1000 MHz 12-25W

Od razu widać, że nowe modele oferują dużo lepszą specyfikację. AMD chwali się, że seria Ryzen Embedded V2000 wprowadza nawet 2-krotnie lepszy stosunek wydajności do zużywanej energii, 30% wyższą wydajność pojedynczego wątku i do 40% lepszą wydajność grafiki względem poprzedniej generacji Ryzen Embedded V1000.

Warto dodać, że układy nadal wspierają technologię AMD Memory Guard (w tym także funkcje Secure Boot i Secure Memory Encryption), która pozwala zabezpieczyć dostęp do poufnych danych. Zastosowana grafika zapewnia dekodowanie 4K60 (10b) i obsługuje nawet cztery ekrany o rozdzielczości 4K.

Dostępność procesorów Ryzen Embedded V2000

Układy AMD Ryzen Embedded V2000 zostały zaprojektowane z myślą o takich systemach, jak MiniPC, Thin Client czy sieciowe urządzenia brzegowe – takie konstrukcje znalazły zastosowanie w szeregu systemów wśród coraz większej grupy producentów, jak Advantech, ASRock Industrial czy Sapphire.

Źródło: AMD, Tom's Hardware

