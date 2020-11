Procesory AMD Ryzen 5000 spotkały się z bardzo dobrym odbiorem testów, co zachęciło klientów do zakupu nowych jednostek. Pojawiły się jednak głosy wskazujące na ograniczoną dostępność sprzętu.

W naszej redakcji sprawdziliśmy dwa nowe procesory AMD: Ryzen 5 5600X i Ryzen 9 5900X. Patrząc na statystyki sprzedaży, ten pierwszy okazał się ogromnym hitem. Pozostałe modele również wypadają bardzo interesująco, aczkolwiek są adresowane do różnych grup klientów.

Klienci zarzucają AMD papierową premierę procesorów Ryzen 5000

Sporo klientów już kupiło nowe procesory. Część osób zarzuciła producentowi nieprzygotowanie do premiery i wykonanie tzw. papierowej premiery. Do sprawy odniósł się Frank Azor, a więc główny architekt rozwiązań do gier i marketingu w AMD.

There's a big difference between a "paper launch" and shipping tons of units but demand exceeds supply. — Frank Azor (@AzorFrank) November 8, 2020

Według inżyniera, istnieje duża różnica między „wprowadzeniem do sprzedaży”, a wysłaniem do sklepów ton procesorów, co oczywiście jest aluzją do problemów z dostępnością kart Nvidii. Azor dodał jednak, że popyt na procesory rzeczywiście przewyższa podaż.

Problemy z dostępnością procesorów AMD Ryzen 5000

Sprawdziliśmy temat osobiście. Problemy z dostępnością procesorów rzeczywiście mają miejsce – wystarczy prześledzić strony największych sklepów z elektroniką, aby się o tym przekonać na własne oczy (największe braki dotyczą najtańszego modelu Ryzen 5 5600X).

Skala problemu jednak nie wydaje się tak duża, jak w przypadku kart graficznych GeForce RTX 3000. Według naszych informacji, sklepy otrzymują małe partie dostaw po kilkanaście-kilkadziesiąt sztuk, więc zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość (zamówienia realizowane są chronologicznie).

Sporo osób jednak kupiło nowe procesory z pierwszych dostaw i już ma je u siebie (wśród nich są również użytkownicy naszego forum, którzy chwalą się wrażeniami).

A Wy, jakie macie odczucia po debiucie nowych procesorów AMD? Producent przygotował się do premiery?

Źródło: Twitter @ Frank Azor, inf. własna

