Wprawdzie Watch Dogs: Legion trafił na rynek już kilka miesięcy temu, ale wciąż nie można określać go mianem gry kompletnej. I zanosi się na to, że taki stan rzeczy jeszcze potrwa.

Tryb multiplayer w Watch Dogs: Legion sprawia problemy

Nie robiono tajemnicy z tego, że Watch Dogs: Legion zadebiutuje z pewnymi brakami, którego zostaną z czasem uzupełnione. Dotyczyło to między innymi trybu multiplayer. Ustalono, że zostanie on oddany w ręce posiadaczy gry 9 marca. I to, w sporej mierze, jest już jednak nieaktualne.

Na ostatniej prostej napotkano na poważne błędy, przede wszystkim w wersji PC. Sytuacja jest na tyle poważna, że zdecydowano się opóźnić wdrożenie trybu multiplayer na bliżej nieokreśloną przyszłość. Twórcy muszą wyeliminować problem powodujący wyłączanie się gry na niektórych konfiguracjach sprzętowych.

W przypadku konsol jest lepiej, ale również pod górkę. Tu premiera trybu multiplayer odbędzie się 9 marca, ale początkowo bez opcji rozgrywki w wariancie Tactical Ops. Dodatkowo posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 nieco dłużej poczekają na w pełni funkcjonalny czat. Wymienione elementy mają pojawić się 23 marca.

A message from the Watch Dogs: Legion team about the Online Mode: pic.twitter.com/VVeaZ7v7yb — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) March 5, 2021

Co znajdziemy w trybie online Watch Dogs: Legion?

Dla porządku wypada wyjaśnić, a właściwie przypomnieć, że zmagania wieloosobowe zostaną wprowadzone poprzez bezpłatną aktualizację.

Już wcześniej ujawniono, że pozwolą one na zabawę w maksymalnie 4-osobowych zespołach. Dostępnych będzie kilka wariantów rozgrywki. Poza możliwością swobodnego przemieszczania się po mieście i wykonywania dowolnych aktywności można spodziewać się nowych misji współpracy dla 2-4 graczy, pięciu misji fabularnych Przywódca stada (wspomniane wyżej Tactical Ops) oraz trybu PvP o wiele tłumaczącej nazwie - arena spiderbotów. Będzie to klasyczny deathmatch, ale główną rolę odegrają uzbrojone roboty-pająki.

Aktywność online przyniesie graczom punkty doświadczenia i różnego rodzaju drobne nagrody, np. unikatowe przedmioty kosmetyczne.

Źródło: twitter - @watchdogsgame, IGN

Warto zobaczyć również: