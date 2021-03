Pamiętacie pierwsze zapowiedzi Hood: Outlaws & Legends? Powoli zbliżamy się do premiery tego tytułu, a więc niż dziwnego, że twórcy po dłuższej przerwie zdecydowali się o nim przypomnieć.

Co potrafi Ranger z Hood: Outlaws & Legends?

Opublikowano pierwszy zwiastun z serii, za pośrednictwem której omówione zostaną wszystkie dostępne w Hood: Outlaws & Legends klasy postaci - Ranger, Hunter, Brawler i Mystic. Mają od siebie zauważalnie odbiegać, nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim umiejętnościami i preferowanym arsenałem.

Cykl zdecydowano się rozpocząć od Rangera i raczej nie ma w tym przypadku. To właśnie jego można porównywać do Robin Hooda, chociażby z racji zapewnień, że jest on mistrzem we władaniu łukiem. Co za tym idzie, zapewne będzie wybierany najczęściej przez osoby preferujące walki na większym dystansie.

Współpraca kluczem do sukcesu

Klimaty średniowiecza, bo właśnie w tym okresie osadzono akcję Hood: Outlaws & Legends, powinny spodobać się wielu graczom. Trzeba przy tym zaznaczyć, że twórcy zdecydowali się postawić tutaj wyłącznie na zmagania wieloosobowe w formule PvPvE. Właśnie dlatego istotny będzie dobór postaci, a także późniejsza współpraca w drużynie. Wzajemne uzupełnianie może pomóc w pokonaniu wrogiego obozu oraz postaci sterowanych przez SI (będą to strażnicy).

Premiera Hood: Outlaws & Legends odbędzie się 10 maja. Jednym z bonusów w przedsprzedaży jest możliwość rozpoczęcia zabawy 3 dni wcześniej. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Focus Home Interactive

