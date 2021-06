Początek wakacji oznaczał zazwyczaj w branży gier początek sezonu ogórkowego. Ale to się zmienia i tegoroczny lipiec może być tego najlepszym dowodem. Czekające nas w najbliższych tygodniach premiery gier mogą bowiem okazać się naprawdę miłym zaskoczeniem.

Wakacje z przytupem

No i stało! Mamy wakacje. Wcześniej jednak, zgodnie z przewidywaniami, sporo emocji dostarczyły nam targi E3. Nie tylko przyniosły nam bowiem ciekawe wieści o tym co czeka na już za kilka miesięcy, ale i dorzuciły kilka rodzynków do minionego miesiąca. Pamiętacie przecież, że sam kapitan Jack Sparrow zaszczycił swoją obecnością Sea of Thieves, prawda?

Oczywiście dalej ma być tylko lepiej. Pojawić się ma choćby Battlefield 2042, Strażnicy Galaktyki czy Forza Horizon 5, która to zresztą zgarnęła tytuł najbardziej wyczekiwanej gry E3 2021. Nim jednak te wszystkie perełki zawitają na nasze pecety i konsole branże gier czeka lekkie ochłodzenie. Wiadomo, wakacje rządzą się swoimi prawami. Na szczęście tym razem premiery gier dużego kalibru dadzą nam odetchnąć jedynie na chwilę. Chcecie wiedzieć co szykuje się nam na pierwsze tygodnie wakacji? No to koniecznie zobaczcie przygotowany przez nas materiał.

Najlepsze premiery gier lipca 2021

