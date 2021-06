DOOM Eternal to jedna z najlepszych gier ostatnich lat… a niedługo stanie się jeszcze lepsza. Firma Nvidia postanowiła to uczcić i przygotowała specjalną edycję gry.

DOOM Eternal już wkrótce otrzyma bardzo istotną aktualizację, która wprowadzi m.in. obsługę technologii ray tracingu oraz funkcji NVIDIA DLSS. Z tej też okazji Nvidia dogadała się z Bethesda Softworks oraz id Software i przygotowała limitowany zestaw DOOM Eternal Demon Slayer.

DOOM Eternal Demon Slayer – wyjątkowa edycja tylko dla PC-towych graczy

Zestaw DOOM Eternal Demon Slayer zawiera on kartę graficzną GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition oraz ekskluzywne przedmioty związane z grą DOOM Eternal – znajdziemy tutaj:

grę DOOM Eternal

kolekcjonerską mini-figurkę Titanium Slayer, nawiązująca estetycznie do wyglądu karty GeForce RTX 3080 Ti

t-shirt Titanium DOOM Eternal-GeForce RTX

podkładkę pod mysz o wymiarach 40 x 90 cm z głównym motywem graficznym z aktualizacji DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2

Jak zdobyć DOOM Eternal Demon Slayer?

Zestaw DOOM Eternal Demon Slayer będzie dostępny w limitowanej edycji 300 sztuk - żeby go zdobyć trzeba wziąć udział w loterii. W tym celu należy udać się do sklepu Bethesdy (nie później niż do 6 lipca 2021 roku do godziny 23:59) i złożyć zamówienie.

Następnie Bethesda wylosuje 300 osób, które będą miały możliwość nabycia wyjątkowego zestawu w cenie 1399 euro (wartość samej karty to 1199 euro). Przedstawiciele sklepu skontaktują się ze szczęśliwcami poprzez e-mail i podadzą link do zakupu (w przypadku nie skorzystania z oferty zostanie ona przydzielona kolejnym osobom).

Jakbyście byli ciekawi jak nowy DOOM chodzi na GeForce RTX 3080 Ti to obejrzyjcie filmik z prezentacją - karta bez problemu udźwignie grę w 4K

Źródło: Nvidia