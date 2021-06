Strażnicy Galaktyki okazali się najjaśniejszymi gwiazdami prezentacji Square Enix na targach E3 2021. Zobacz zwiastun i gameplay oraz poznaj datę premiery Guardians of the Galaxy.

Marvel’s Guardians of the Galaxy to nowa gra studia Eidos Montreal, a więc twórców takich tytułów jak Deus Ex: Rozłam ludzkości czy Thief z 2014 roku. To też kolejna (po ubiegłorocznym Avengers) produkcja z uniwersum Marvela w wydawniczym portfolio Square Enix. To właśnie na konferencji tej ostatniej firmy odbyła się olbrzymia zapowiedź tej nowej gry – trwała dobrych kilkanaście minut. Na początek pokazano zwiastun…

Zobacz oficjalny zwiastun Marvel’s Guardians of the Galaxy:

O co w tym Marvel’s Guardians of the Galaxy w ogóle chodzi?

Prezentacja trwała tak długo, bo ekipy Square Enix i Eidos Montreal są naprawdę dumne z tej produkcji. Czy mają powody? Zapowiedzi faktycznie mogą się podobać. Strażnicy Galaktyki będą wypełnioną akcją przygodówką dla jednego gracza, obserwującego wydarzenia z perspektywy trzeciej osoby. Konkretnie będziemy widzieć plecy Star-Lorda, eksplorującego kosmiczną sferę komiksowego uniwersum.

Z jednej strony po Marvel’s Guardians of the Galaxy możemy spodziewać się wartkiej akcji i niejednego pojedynku, w którym nie tylko wykażemy się zręcznością, ale też wykorzystamy najrozmaitsze kosmiczne technologie. Z drugiej zaś mamy otrzymać wciągającą fabułę i ciekawe dialogi – w obu przypadkach od naszych decyzji może sporo zależeć. W tle natomiast, dopełniając całość, usłyszymy hity z lat 80. i oryginalne utwory.

Marvel’s Guardians of the Galaxy – kupujesz, grasz i tyle

Co ciekawe, Strażnicy Galaktyki studia Eidos Montreal mają być kompletną produkcją od samego początku. Innymi słowy: żadnych DLC ani nawet mikropłatności. Jeśli to wszystko brzmi dla ciebie dobrze (albo i lepiej), to koniecznie obejrzyj ten kolejny materiał – jest nim 11-minutowy gameplay, pozwalający przyjrzeć się temu, jak wygląda rozgrywka…

Zobacz gameplay Marvel’s Guardians of the Galaxy z E3 2021:

Kiedy premiera Marvel’s Guardians of the Galaxy? Lada chwila

Długo udało się utrzymać ten projekt w tajemnicy – szczególnie, że już na ukończeniu. Premiera gry Marvel’s Guardians of the Galaxy odbędzie się 26 października 2021 roku. Zagramy na komputerach oraz konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Bo zagramy, prawda?

Źródło: Square Enix, Eidos Montreal