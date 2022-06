Predator pojawił się już w niejednym filmie, ale producenci nadal widzą w nim spory potencjał marketingowy. Co z tego wyjdzie w Prey?

Predator znów zapoluje, tym razem w Prey

O filmie reżyserowanym przez Dana Trachtenberga słychać od dość dawna, w zeszłym miesiacu opublikowana została pierwsza zajawka. Wczoraj po sieci zaczął krążyć dłuższy zwiastun, więc producenci nie mieli innego wyjścia niż szybko pokazać go oficjalnie. I tak też się stało.

I co my tu mamy? Dłuższe niż poprzednio wprowadzenie w główny pojedynek, jaki można będzie zobaczyć. Przypomnijmy, że tym razem Predator zmierzy się z wojowniczką Komanczów, a fabuła będzie osadzona w roku 1719. Czy głównej bohaterce uda się nie tylko przetrwać, ale też pokonać kosmicznego myśliwego i ocalić innych mieszkańców swojej wioski? Jak zawsze powróci też pytanie, jak nowy film ma się do pierwszego? Tak, tego z Arnoldem Schwarzeneggerem, który nadal dla wielu pozostaje najlepszym z całego cyklu o Predatorze.

Prey zwiastun

Kiedy premiera filmu Prey?

Premiera Prey odbędzie się jeszcze w te wakacje, 5 sierpnia. Film początkowo pojawi się na amerykańskiej platformie Hulu. Nie znaczy to jednak, że nie opuści tamtejszego rynku. Mieszkańcy innych regionów powinni wyglądać go na Disney+.

Źródło: 20th Century Studios