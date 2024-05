Prezentacja Call of Duty 2024. To coś więcej niż plotka

Według niepotwierdzonych informacji Call of Duty 2024 (nieoficjalnie Call of Duty: Black Ops 6) zostanie potwierdzone w maju, zaś prezentacja nastąpi w trakcie Xbox Showcase.

Call of Duty 2024 krystalizuje się na naszych oczach. Seria przecieków sugeruje powrót Black Ops. Akcja gry zostanie podobno osadzona w realiach I wojny w Zatoce Perskiej (początek lat 90). Głównym motywem ma być rola CIA we wspomnianym konflikcie, zaś sama gra podobno skupi się na tradycyjnej wojskowej technologii - do takich informacji pod koniec ubiegłego roku dotarł Windows Central. Teraz pojawią się nowe wskazówki.

Call of Duty: Black Ops 6 - prezentacja tuż za rogiem?

Dataminerzy znaleźli interesujące pliki po najnowszej aktualizacji Call of Duty: Warzone. Sugerują one, że Call of Duty: Black Ops 6 (kodowa nazwa projektu to Cerberus) zostanie potwierdzone jeszcze w tym miesiącu (kilkusendowe wideo z logo gry) , zaś oficjalnej prezentacji należy spodziewać się w trakcie Xbox Showcase - twierdzi Insider Gaming.

A Xbox Games Showcase 2024 jest tuż za rogiem. Microsoft zapowiedział, że wydarzenie odbędzie się 9 czerwca. Należy spodziewać się prezentacji nowych, czy kolejnych materiałów z tytułów już zapowiedzianych.

Call of Duty i Game Pass

Insider Gaming dodaje również, że Microsoft przygotowuje się do ogłoszenia kolejnych gier w katalogu Game Pass po przejęciu Activision Blizzard. Czy nowe Call of Duty w dniu premiery pojawi się w usłudze? Niczego wykluczyć nie można.

Jeśli chodzi o oficjalne informacje, to przypomnijmy, że za nami premiera Call of Duty: Warzone na telefony, w które zagramy całkowicie za darmo. A jeśli interesują was inne gry z serii Call of Duty, to warto zapoznać się z ujawnionym niedawno Call of Duty: Future Warfare, które niestety nie zostało nigdy sfinalizowane.

Źródło: Insider Gaming, Windows Central, CharlieIntel