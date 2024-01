Call of Duty od twórców Tony Hawk’s Pro Skater? Okazuje się, że tak, ekipa Neversoft pracowała nad futurystyczną odsłoną popularnej strzelanki. Do sieci wyciekł gameplay anulowanego projektu. Swoją drogą całkiem solidny.

Czym byłaby seria Call of Duty, gdyby nie rozmaite przecieki. Nie dość, że w sieci znajdują się poszlaki na temat tego, jakie będzie Call of Duty w 2024 r., to teraz mamy okazję spojrzeć na Call of Duty: Future Warfare. Co to takiego jest?

Call of Duty: Future Warfare - zapis rozgrywki

Zapis rozgrywki Call of Duty: Future Warfare (projekt NX1) ujawnił internauta Josh H. na swoim profilu w serwisie X. Za projekt odpowiada ekipa Neversoft, znana z serii Tony Hawk’s Pro Skater, czy Guitar Hero. Deweloperzy w 2014 r. stali się częścią Infinity Ward.

Poniższy materiał sugeruje, że prace nad Call of Duty: Future Warfare były dość zaawansowane. Widzimy kilka misji dla trybu single player i niewykluczone, że tworzą one logiczną całość. Nam będzie dane spojrzeć na Moonbase Assault.

Call of Duty: Future Warfare multiplayer

Jakby tego było mało, to w sieci znalazł się również zapis rozgrywki z trybu multiplayer Call of Duty: Future Warfare.

"To mapa "Burza piaskowa". W tamtym czasie nie mieliśmy zbyt wielu grafików w MP, więc projektanci poziomów korzystali głównie z zasobów MW2. Mapa ta umożliwiała rozgrywkę w trybie eskorty, w którym drużyny przepychały duży pojazd UGV przez punkty kontrolne mapy. UGV posiadał system trofeów." - komentuje Brian Bright, który miał swój wkład w futurystyczną odsłonę Call of Duty.

