Problem przez majówkę. Tydzień ograniczeń mocy OZE

Majówka – tydzień, w którym możemy zapomnieć o pracy. Wiele firm przestaje działać całkowicie, inne przechodzą na "zmniejszone obroty". Stanowi to problem dla energetyki – mniejsze zużycie energii przełożyło się na liczne ograniczenia generacji OZE.

Odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe czy słoneczne, są niestabilne, ale przy tym dość elastyczne. Oznacza to, że generacja energii z tego rodzaju źródeł jest zależna od warunków atmosferycznych i trudna do przewidzenia. Jeśli jednak zachodzi potrzeba ograniczenia mocy, znacznie łatwiej jest wyłączyć elektrownię fotowoltaiczną lub turbinę wiatrową, niż ma to miejsce w przypadku elektrowni konwencjonalnych.

Jest to jednak sytuacja niekorzystna. Ograniczenia mocy wytwórczych wiążą się z rekompensatami dla właścicieli elektrowni, które zostały czasowo wyłączone. W ostatnim czasie doszło do wielu takich zdarzeń.

Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych możemy zobaczyć, że nierynkowe redysponowanie jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym występowało od 27 kwietnia do 5 maja 2024 r. włącznie. W tym okresie codziennie dochodziło do redukcji generacji ze źródeł fotowoltaicznych, a w wybrane dni ograniczano także produkcję ze źródeł wiatrowych.

Wyłączenia fotowoltaiki i wiatraków – wina majówki

Spowolnienie w gospodarce, ograniczenie pracy w fabrykach i biurach, które szły w parze z bardzo słoneczną pogodą, doprowadziły do nadmiaru energii wprowadzanej do systemu. Ze względu na niewystarczającą liczbę magazynów energii, PSE nie miały innego wyjścia, niż ograniczyć generację z wybranych jednostek wytwórczych. To tylko udowadnia, że jeśli chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, wciąż potrzebne są liczne i duże inwestycje, które poprawią stan sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. W innym razie będziemy musieli pogodzić się z koniecznością wypłacania rekompensat właścicielom elektrowni, co prędzej czy później odbije się na cenach energii sprzedawanej odbiorcom.