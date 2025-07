Największy skok od lat. AMD pracuje nad potężnymi procesorami Ryzen

AMD pracuje nad nową generacją procesorów Ryzen. Według nieoficjalnych informacji, nadchodzące jednostki wprowadzą szereg zmian – poza nową mikroarchitekturą – Zen 6 możemy spodziewać się również większej liczby rdzeni oraz pojemniejszej pamięci podręcznej.

Nowa generacja procesorów AMD na dobre zadomowiła się już w komputerach – jednostki z serii Ryzen 9000 oferują wyższą wydajność, a modele Ryzen 9000X3D często uznawane są za jedne z najlepszych procesorów do gier.

Wielu użytkowników z niecierpliwością wyczekuje jednak kolejnej generacji procesorów "czerwonych", która ma wprowadzić szereg istotnych zmian – również z perspektywy graczy.

Nowa generacja procesorów AMD

AMD niechętnie dzieli się szczegółami na temat kolejnej generacji procesorów, jednak ostatnio interesujące informacje ujawnił kanał Moore's Law is Dead.

Autor kanału, powołując się na swoje źródła, potwierdził, że nowa generacja układów będzie oparta na architekturze Zen 6 i przyniesie wzrost liczby rdzeni – pojawią się 12-rdzeniowe chiplety, co umożliwi tworzenie 24-rdzeniowych procesorów (dwa chiplet’y po 12 rdzeni każdy). Do tej pory dostępne były tylko 16-rdzeniowe (dwa chiplety po 8 rdzeni).

Nowe jednostki mają również oferować większą pojemność pamięci podręcznej, co z pewnością zainteresuje graczy. Standardowa pamięć cache trzeciego poziomu (L3) ma wzrosnąć z 32 do 48 MB na chiplet. W modelach z dopiskiem X3D pojawi się dodatkowo aż 96 MB pamięci 3D V-Cache, co da w sumie 192 MB pamięci podręcznej L3.



Nowe procesory AMD Ryzen korzystałyby z 12-rdzeniowych chipletów - przy dwóch chipletach pozwoli to na tworzenie 24-rdzeniowych modeli

Moore's Law is Dead twierdzi, że architektura Zen 6 może pozwolić na zastosowanie kilku warstw 3D V-Cache, jednak nie wiadomo, czy ta technologia trafi również do modeli konsumenckich z serii Ryzen, czy ograniczy się jedynie do serwerowych układów Epyc.

Procesory Ryzen 10000?

Oznaczenie nowych procesorów nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Teoretycznie możemy spodziewać się modeli z serii Ryzen 10000 (nazwa kodowa Medusa Point), jednak nie można wykluczyć zmiany schematu nazewnictwa – AMD już nieraz zaskakiwało w tej kwestii.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowe procesory trafią na rynek. Można jednak założyć, że układy będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi z podstawką AM5 – AMD zapowiadało, że platforma będzie wspierana co najmniej do 2027 r.