Przełom w sprawie TikToka. Amerykanie dopinają swego

TikTok ma przygotowywać nową wersję swojej aplikacji. To odpowiedź na warunki postawione przez administrację Donalda Trumpa.

Jak dowiedział się serwis The Information, we wrześniu do sklepów z aplikacjami w USA trafi nowa, amerykańska wersja apki TikTok. W związku z tym, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych będą musieli ostatecznie pobrać nową wersję, aby móc dalej korzystać z serwisu, choć - według wstępnego harmonogramu - obecna apka ma działać jeszcze do marca przyszłego roku.

Przypomnijmy, że Donald Trump zarzuca TikTokowi gromadzenie danych amerykańskich użytkowników oraz wykorzystywanie platformy do szerzenia chińskiej propagandy, w związku z czym domaga się od firmy ByteDance sprzedaży części aktywów jakiemuś podmiotowi w USA. Lista potencjalnych zainteresowanych obejmuje takie firmy jak Amazon, Microsoft czy Oracle.

Wcześniejszy plan sprzedaży został wstrzymany po tym, jak Chiny zasygnalizowały, że go nie zatwierdzą, co było reakcją na ogłoszenie przez Trumpa wysokich ceł na chińskie towary. Prezydent Trump stwierdził, że umowa prawdopodobnie będzie musiała uzyskać aprobatę Chin.

Według oficjalnych danych, w marcu 2023 TikTok przekroczył w USA barierę 150 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Z uwagi na wysoką popularność aplikacja uważana jest za krytyczną z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.