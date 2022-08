Chłodzenia Arctic Liquid Freezer II mogą mieć wadę fabryczną, która może zmniejszyć wydajność sprzętu. W niektórych przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie naprawy chłodzenia.

Zestawy Arctic Liquid Freezer II przez wielu są uważane za jedne z najlepszych chłodzeń AiO. Okazuje się, że pewna partia zestawów może być wadliwa - z tej też okazji producent przygotował specjalny program naprawy sprzętu.

Problemy z chłodzeniem Arctic Liquid Freezer II

Producent przeprowadził rutynową kontrolę jakości chłodzeń Liquid Freezer II. Niestety, wykryto tutaj potencjalny problem, który może wpływać na jakość i wydajność sprzętu. Wiemy, że problem ma dotyczyć chłodzeń sprzedawanych po maju 2021 roku.

Chodzi o niewystarczające zwulkanizowanie uszczelki, co mogło doprowadzić do reakcji chemicznej między miedzianym blokiem wodnym a uszczelką, powstania osadów na miedzianej płytce, a w efekcie ograniczenia wydajności chłodzenia i potencjalnej utraty cieczy chłodzącej. Proces jest powolny, ale może nastąpić w czasie trwania 6-letniej gwarancji.



Chłodzenia, które przeszły dodatkowe testy jakości oznaczono naklejką QC Passed

Po wykryciu usterki producent przeprowadził dodatkową kontrolę jakości sprzętu znajdującego się w sklepach i na magazynach. Chłodzenia, które przeszły dodatkową kontrolę jakości otrzymały dodatkową naklejkę "QC Passed" (przy wężach na chłodnicy i na pudełku). Niedawno otrzymaliśmy od producenta nowy zestaw, który takie oznaczenie posiada.

Jak naprawić chłodzenie Arctic Liquid Freezer II?

Niektóre chłodzenia dostarczone do klientów mogą być wadliwe. Producent uspokaja, że nie ma powodów do paniki, ale zaleca przeprowadzenie naprawy tak szybko jak to tylko możliwe. Zestawy, które potencjalnie mogą być wadliwe można sprawdzić za pomocą tej strony.

W tym celu przygotowano specjalny zestaw naprawczy, dzięki któremu naprawę chłodzenia można przeprowadzić samodzielnie. Producent wysyła go za darmo.

W skład zestawu wchodzi:

miedziany blok

uszczelka

dodatkowy płyn chłodniczy

śrubki

tubka pasty termoprzewodzącej Arctic MX-5

Cała procedura nie jest skomplikowana - można posiłkować się filmikiem instruktażowym (w razie problemów można też zwrócić się do wsparcia technicznego). Warto dodać, że samodzielnie naprawione zestawy nie tracą gwarancji - nadal obowiązywać będzie 6-letni okres ochronny.

Osoby, które nie czują się na siłach, by przeprowadzić samodzielną naprawę chłodzenia, mogą wysłać sprzęt do serwisu producenta w Niemczech lub w Stanach Zjednoczonych. Warto jednak zaznaczyć, że taka procedura będzie dłuższa niż samodzielna naprawa (może się wiązać nawet z kilkutygodniowym brakiem chłodzenia).

Arctic pokazuje klasę – inni mogą go naśladować

Co tu dużo mówić, postawa firmy Arctic zasługuje na pochwałę. Producent wykrył problem, przeprowadził dodatkową kontrolę jakości, a w przypadku sprzętu narażonego na usterki można przeprowadzić akcję naprawczą. Co ważne, akcję może przeprowadzić użytkownik, co skróci czas całej procedury i ograniczy ilość elektrośmieci. Inni producenci mogą się uczyć od Arctica.

Źródło: Arctic, foto: własne