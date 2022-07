Firma DeepCool idzie za ciosem i prezentuje nowe chłodzenia AiO. Tym razem w ofercie producenta pojawiły się modele z serii LE Marrs, które mają łączyć dobrą wydajność i ciekawe wzornictwo.

DeepCool LE300 Marrs i LE500 Marrs – premiera chłodzeń AiO

Nowa seria obejmuje modele DeepCool LE300 Marrs (120 mm) i LE500 Marrs (240 mm). Chłodzenia wyróżniają się jednokolorowym, zielonym podświetleniem Marrs LED, które nadaje im ciekawego, nietuzinkowego wyglądu (chociaż w tym przypadku chyba bardziej odpowiednie byłyby czerwone LED-y).

Producent zastosował specjalną bloko-pompę, która wykorzystuje miedziany blok wodny ze specjalnym układem mikrokanałów wodnych – rozwiązanie powinno przełożyć się na lepszą efektywność odprowadzania ciepła z procesora.

Modele LE Marrs wyposażono w aluminiową chłodnicę – w zależności od modelu zastosowano tutaj jeden lub dwa wentylatory 120 mm z dynamicznym łożyskiem olejowym. Prędkość obrotową śmigiełek można regulować w zakresie od 500 do 2250 obr./min, zachowując przy tym bardzo cichą pracę (do 32,9 dBA).

Chłodzenia zaliczają się do konstrukcji typu AiO, a do tego wyróżniają się niskim profilem bloko-pompy, dzięki czemu zmieszczą się do miniaturowych komputerów ITX. Producent deklaruje, że można je łatwo zamontować (dodawany zestaw montażowy pasuje do wielu platform, wliczając w to nowe gniazda AMD AM5 i Intel LGA 1700).

Model DeepCool LE300 Marrs DeepCool LE500 Marrs Blok wodny Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 91 × 80 × 52 mm 91 × 80 × 52 mm Prędkość obrotowa pompy 2400 RPM 2400 RPM Głośność pompy 17,8 dBA 17,8 dBA Węże 315 mm 415 mm Chłodnica 120 mm

(159 × 120 × 27 mm) 240 mm

(282 × 120 × 27 mm) Wentylatory 1x 120 mm 2x 120 mm Łożysko FDB FDB Prędkość obrotowa 500 - 2250 RPM 500 - 2250 RPM Przepływ powietrza 85,85 CFM 85,85 CFM Ciśnienie statyczne 3,23 mm/H2O 3,23 mm/H2O Kompatybilność AMD AM4, AM4

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700 AMD AM4, AM4

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700

Cena może zachęcać, ale na premierę jeszcze poczekamy

Chłodzenia DeepCool LE300 Marrs i LE500 Marrs trafią do sprzedaży w październiku, a sugerowane ceny to odpowiednio 63 euro (LE300 Marrs) i 75 euro (LE500 Marrs). Cena może zatem przyciągnąć potencjalnych nabywców, ale bez testów trudno coś więcej powiedzieć o sprzęcie.

Źródło: Deepcool