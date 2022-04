Polska firma SilentiumPC idzie za ciosem i wprowadza nowe zestawy chłodzenia cieczą. Tym razem mamy otrzymać nowoczesny sprzęt, łączący świetną wydajność i wysoką kulturę pracy. Wszystko dzięki specjalnej optymalizacji.

Chłodzenia SilentiumPC Navis F240 i F240 ARGB to następcy zwykłych modeli Navis 240 i 240 ARGB, czyli jednych z najpopularniejszych zestawów chłodzenia cieczą AiO. Nowe konstrukcje zostały opracowane we współpracy z firmą Synergy Cooling, czego efektem mają być jeszcze lepsze parametry sprzętu.

Chłodzenia SilentiumPC Navis F240 i F240 ARGB

Nowe chłodzenia wykorzystują specjalnie zaprojektowaną blokopompkę, w której zastosowano asymetryczny blok wodny oraz wydajną, ceramiczną pompkę o dużym przepływie cieczy. Do sterowania obrotami pompki wykorzystano sygnał PWM, co ma umożliwiać dostosowanie wydajności chłodzenia i poziomu emitowanego dźwięku do procesora.

W modelach Navis F240 i F240 ARGB ciepło przekazywane jest do masywnej, 240-milimetrowej chłodnicy z gęsto upakowanymi żeberkami. Element został zaprojektowany pod kątem wysokociśnieniowych wentylatorów – w zwykłym modelu zastosowano dwa „śmigiełka” Fluctus 120 PWM, natomiast w wersji ARGB są to dwa podświetlane modele Fluctus 120 PWM ARGB.

Zastosowane wentylatory wyróżniają się optymalizacją psychoakustyczną, na którą Synergy Cooling złożyło wniosek patentowy. W praktyce mają one oferować bardzo dobrą wydajność, przy zachowaniu bardzo niskiej postrzeganej głośności. Producent zdradza, że krzywa prędkości obrotowej została wyregulowana tak, by zapewnić ciche działanie z popularnymi, dostępnymi dziś na rynku procesorami.

Zestaw Navis F240 ARGB wyróżnia się efektownym podświetleniem, które pozwoli rozświetlić wnętrze obudowy. Producent zastosował system adresowalnego podświetlenia (ARGB LED), którym można sterować za pomocą płyty głównej (obsługiwane są systemy wszystkich głównych producentów) lub dołączonego kontrolera Nano-Reset ARGB.

Warto również dodać, że chłodzenia Navis F240 i F240 ARGB wyposażono w całkowicie nowy system montażu, który ma zapewniać szybsze i łatwiejsze zamontowanie zestawu, a przy okazji nie będzie kolidować z wysokimi modułami pamięci RAM. Konstrukcja jest kompatybilna z najpopularniejszymi podstawkami pod procesory Intel i AMD. W zestawie jest dodawana również pasta termoprzewodząca Pactum PT-3.

Specyfikacja chłodzeń SilentiumPC Navis F240 i F240 ARGB

Model SilentiumPC Navis F240 SilentiumPC Navis F240 ARGB Blok wodny Miedziany Miedziany Pompka Ceramiczna Ceramiczna Obroty pompki 1600-2600 obr./min (±10%) 1600-2600 obr./min (±10%) Chłodnica Aluminiowa

(120x275x28 mm) Aluminiowa

(120x275x28 mm) Wentylatory 2x Fluctus 120 PWM 2x Fluctus 120 PWM ARGB Łożysko wentylatora FDB / Hydrauliczne FDB / Hydrauliczne Obroty wentylatorów 300 (±100) – 1800 (±10%) RPM 300 (±100) – 1800 (±10%) RPM Długość węży 390 mm 390 mm Dodatkowe Pasta termoprzewodząca Pactum PT-3 Pasta termoprzewodząca Pactum PT-3, Kontroler Nano-Reset ARGB Kompatybilność AMD: AM4

Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 (square ILM)

Chłodzenia SilentiumPC Navis F240 i F240 ARGB – ceny

Nowe chłodzenia SilentiumPC już są dostępne w sprzedaży – model Navis F240 został wyceniony na 349 złotych, a Navis F240 ARGB na 399 złotych. Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji.

Źródło: SilentiumPC