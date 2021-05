Chłodzenia firmy Arctic często są polecane ze względu na dobry stosunek wydajności do ceny. Od niedawna mają one jeszcze jeden spory atut, który może zaważyć na wyborze sprzętu.

Do tej pory mieliśmy okazję sprawdzić kilka chłodzeń szwajcarskiego producenta. Dobrze wspominamy np. cooler Arctic Freezer 50 TR oraz zestawy Arctic Liquid Freezer II 280 i Arctic Liquid Freezer II 420. Miały one jednak jedną istotną wadę – gwarancję ograniczoną do 2 lat.

Arctic przedłuża gwarancję na chłodzenia procesorów

Niedawno firma Arctic postanowiła poprawić konkurencyjność swoich produktów i rozszerzyła gwarancję prawie na wszystkie swoje produkty do 6 lat (wyjątek tutaj stanowią coolery eSports z 10-letnią gwarancją oraz urządzenia do odtwarzania dźwięku z 2-letnią gwarancją).

Warto dodać, że przedłużona gwarancja obejmuje także wcześniej kupione sprzęty.

"Dostarczanie najwyższej jakości produktów w spektakularnym stosunku ceny do wydajności to nasze pasja. Jako firma zarządzana przez właścicieli stawiamy na rzetelność i jakość. To obietnica, na której mogą polegać nasi klienci - i która teraz jest wiążąca."

Przedłużona gwarancja dla niektórych klientów może być sporym atutem, który będzie przemawiać właśnie za wyborem sprzętu szwajcarskiej marki. A jakie Wy macie podejście do gwarancji?

Źródło: Arctic

