Problemy z telefonami Samsunga. Aktualizacja do One UI 7 wstrzymana

Samsung wstrzymuje aktualizacje oprogramowania. Wielu użytkowników zgłasza poważne problemy z działaniem ich telefonów z najnowszym Androidem 15.

Już od jakiegoś czasu Samsung wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, zapewniając wieloletnie wsparcie techniczne. Po kupieniu jednego z nowych smartfonów otrzymamy nowe wersje systemu operacyjnego nawet przez 6-7 lat. Oznacza to dostęp do nowych funkcji, odświeżenie wyglądu, a także poprawki zabezpieczeń. No dobra, tyle teorii. W praktyce okazało się, że nie tylko możliwość aktualizacji pojawia się dość późno. Większą niedogodnością są problemy, na które narzekają właściciele Samsungów po aktualizacji do Android 15 z nakładką producenta (One UI 7, które robi wielkie wrażenie podczas korzystania z najnowszego smartfona Galaxy S25 Ultra).

Problemy po aktualizacji oprogramowania do Samsung One UI 7 (Android 15)

Najnowszy Samsung Galaxy S25 zadebiutował w styczniu tego roku. Oprogramowanie to oczywiście aktualna wersja Androida (15) z nakładką Samsung One UI 7. Posiadacze starszych modeli (np. Galaxy S23, Galaxy S24, składane Samsungi Galaxy Z 6-tej generacji) liczyli na to, że również dostaną możliwość instalacji najnowszego systemu. Okazało się jednak, że Koreańczycy dość mocno ociągali się z dostarczeniem oprogramowania. Wielu konkurentów (np. chińskie marki Xiaomi, OnePlus) o miesiąc-dwa wcześniej udostępnili aktualizację do Android 15. Miałem nadzieję, że Samsung potrzebuje czasu, aby dopracować oprogramowanie. Gdy pierwsi użytkownicy starszych Samsungów dostali tę możliwość, do sieci zaczęły trafiać informacje o napotkanych problemach.

Wśród wymienianych przez użytkowników problemów po aktualizacji Samsunga do Android 15 znajdziemy:

szybkie zużycie baterii - niektórzy twierdzą, że w zaledwie 3 godz. znika im około 20% poziomu baterii, i to bez korzystania z telefonu. W skrajnych przypadkach czas korzystania ze smartfona spadł z 7 godz. do 2 godz. (SoT)

niektórzy twierdzą, że w zaledwie 3 godz. znika im około 20% poziomu baterii, i to bez korzystania z telefonu. W skrajnych przypadkach czas korzystania ze smartfona spadł z 7 godz. do 2 godz. (SoT) wysokie temperatury urządzenia - podczas ładowania i korzystania z gier i aplikacji smartfon po aktualizacji do One UI 7 nienaturalnie się nagrzewa

- podczas ładowania i korzystania z gier i aplikacji smartfon po aktualizacji do One UI 7 nienaturalnie się nagrzewa problem z prywatnością (Secore Fodler) - część użytkowników twierdzi, że “ukryte” i dodatkowo zabezpieczone treści są udostępniane, np. jako automatycznie generowana historie w Galerii. Użytkownicy dostają też powiadomienia, które eksponują treści ukryte w aplikacji “Secure Folder”. Aby uniknąć tego problemu, należy wyłączyć automatyczne tworzenie historii w ustawieniach aplikacji Galeria w “Secure Folder”

- część użytkowników twierdzi, że “ukryte” i dodatkowo zabezpieczone treści są udostępniane, np. jako automatycznie generowana historie w Galerii. Użytkownicy dostają też powiadomienia, które eksponują treści ukryte w aplikacji “Secure Folder”. Aby uniknąć tego problemu, należy wyłączyć automatyczne tworzenie historii w ustawieniach aplikacji Galeria w “Secure Folder” brak funkcji, których oczekiwano - wielu użytkowników dwuletniego flagowca Samsung Galaxy S23 nie otrzymało oczekiwanych nowości (AI Audio Eraser, funkcja Motion Photos, wsparcie nagrywania wideo w formacie LOG, tapety Photo Ambient, zaawansowane funkcje zdrowotne w Samsung Health)

- wielu użytkowników dwuletniego flagowca Samsung Galaxy S23 nie otrzymało oczekiwanych nowości (AI Audio Eraser, funkcja Motion Photos, wsparcie nagrywania wideo w formacie LOG, tapety Photo Ambient, zaawansowane funkcje zdrowotne w Samsung Health) problem z odblokowaniem telefonu

Samsung wstrzymuje aktualizacje do One UI 7

Na szczęście, producent zauważył problem. Po wielu zgłoszeniach od użytkowników, globalne wdrożenie aktualizacji zostało wstrzymane. Teraz Koreańczycy pracują nad poprawkami, które powinny zapewnić stabilność i pełną funkcjonalność.

Jak rozwiązać problemy po aktualizacji do One UI 7?

Samsung proponuje kilka rozwiązań, które mogą rozwiązać problemy:

wyczyszczenie pamięci cache

wyłączenie automatycznego generowania historii w Galerii

Warto też śledzić oficjalne komunikaty na temat dostępności kolejnych aktualizacji. Powinny rozwiązać problemy. Jeżeli natomiast korzystanie ze smartfona po aktualizacji do Android 15 jest zbyt mocno utrudnione, rozwiązaniem może być reset do ustawień fabrycznych.

Których smartfonów dotyczą problemy?

Aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 pojawiły się m.in. dla następujących modeli smartfonów Samsung:

seria Galaxy S24

seria Galaxy S23

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip5

W Stanach Zjednoczonych aktualizacja do Androida 15 została też udostępniona posiadaczom serii Galaxy S22.

Informacje na temat problemów możemy znaleźć na stronach forum Samsunga, m.in. tu, tu i tu.