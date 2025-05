Tak zmieni się wygląd Androida. Google się wygadał

Android ma się stać fajniejszy i bardziej intuicyjny w obsłudze. Google zaliczył falstart i pokazał, jak zmieni się interfejs jego systemu i aplikacji.

W 2014 roku, wraz z Androidem 5.0, światło dzienne ujrzał nowy język projektowania o nazwie Material You. Stanowi on zbiór wytycznych na temat tego, w jaki sposób powinno się projektować aplikacje na ten system. Od lat korzysta z nich nie tylko Google, ale i twórcy wielu zewnętrznych programów.

W kwietniu twórcy zapowiedzieli, że podczas majowej konferencji Google I/O 2025 zaprezentowana zostanie nowa odsłona języka projektowania, nazwana Material 3 Expressive. Kilkanaście dni przed tym wydarzeniem na blogu projektantów Google’a pojawił się artykuł opisujący wprowadzone zmiany, który co prawda został już usunięty, ale w internecie nic nie ginie.

Android z nowym interfejsem. Oto Material 3 Expressive

Google przekonuje, że Material 3 Expressive to "najbardziej podparta badaniami aktualizacja systemu projektowania Google’a w historii". Prace nad nowym interfejsem miały trwać 3 lata, a udział w nich miało wziąć ponad 18 tys. badanych z całego świata. Podczas prac badawczych wykorzystano nowe technologie (w tym okulary śledzące wzrok użytkowników) i uwzględniono takie czynniki jak czas wykonania danego zadania czy ogólna ocena “fajności” designu. Twórcom zależało ponoć na tym, by system wyglądał mniej nudnie i budził emocje - stąd nazwa nowego języka projektowania.

Jednocześnie aplikacje bazujące na Material 3 Expressive mają być bardziej intuicyjne w obsłudze dzięki lepszej ekspozycji kluczowych elementów interfejsu. Gdy poproszono badanych o wysłanie e-maila za pomocą aplikacji wykorzystującej stary i odświeżony projekt, czas reakcji miał zostać skrócony 4-krotnie. Google podkreśla, że z nowym interfejsem lepiej radzą sobie także osoby po 45 roku życia.

Dobry przykład użycia Material 3 Expressive (fot. Google)

Co ciekawe, Google wymienia także złe przykłady implementacji Material 3 Expressive. Przykładowo wywrócona do góry nogami aplikacja muzyczna miała zostać określona przez badanych jako "bardziej nowoczesna i ekscytująca", ale jednocześnie mieli oni problemy z jej obsługą. Dlatego twórcy apelują o zachowanie rozsądku we wprowadzaniu zmian.

Zły przykład użycia Material 3 Expressive (fot. Google)

Autorom kanału Mystic Leaks na kanale udało się uruchomić odświeżoną aplikację Zegar, która wykorzystuje język projektowania Material 3 Expressive. W oczy rzucają się większe elementy sterujące i bardziej agresywne czcionki.

Material 3 Expressive w aplikacji Zegar (fot. Mystic Leaks / Telegram)

Android 16 lada moment doczeka się pełnej prezentacji

Interfejs Material 3 Expressive ma zostać szczegółowo omówiony podczas konferencji Google I/O 2025, która rusza 20 maja. Tydzień wcześniej - już 13 maja - odbędzie się natomiast osobna impreza Android Show: I/O Edition, podczas której mamy poznać szczegóły na temat zmian w samym systemie, co najpewniej zostanie połączone z oficjalną premierą Androida 16.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowy interfejs trafi do użytkowników, czy będzie ściśle powiązany z Androidem 16 oraz czy - podobnie jak to miało miejsce w przypadku Material You - początkowo będzie zarezerwowany ekskluzywnie dla smartfonów Google Pixel. Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć w ciągu kilkunastu dni.