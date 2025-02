Jaki procesor do gier wybrać? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli AMD i Intela, które pozwolą zbudować wydajny komputer do grania. W naszym rankingu znajdziecie zarówno tańsze, ekonomiczne jednostki, jak i topowe procesory dla najbardziej wymagających graczy.

Składając komputer do gier, powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na jego wygląd, ale przede wszystkim na wydajność całego zestawu. Gry należą do najbardziej wymagających zastosowań, dlatego komfortowa rozgrywka wymaga odpowiednio mocnych podzespołów. Szczególnie nowsze tytuły, oferujące coraz lepsze wrażenia wizualne, stawiają wysokie wymagania sprzętowe.

Kluczową rolę w komputerze do gier odgrywa karta graficzna, dlatego warto zainwestować w model dostosowany do swoich potrzeb. Równie ważny jest jednak procesor, który ma znaczący wpływ na ogólną wydajność i funkcjonalność zestawu. Warto zatem wybrać jednostkę, która sprosta oczekiwaniom graczy.

Jaki procesor do gier wybrać? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych procesorów od AMD i Intela, które świetnie sprawdzą się w komputerach gamingowych. Znajdziecie w nim zarówno bardziej budżetowe modele, idealne do tańszych zestawów, jak i topowe jednostki dla najwydajniejszych konfiguracji.

Jaki procesor do gier - ranking 2025:

Jak wybrać procesor do gier?

Procesor wpływa nie tylko na wydajność, ale również na funkcjonalność całego komputera. Dlatego warto wybrać jednostkę odpowiednio dopasowaną do naszych potrzeb, a także do pozostałych komponentów, aby nie ograniczać ich możliwości.

Najlepszym wyborem są procesory bazujące na nowszych architekturach, które często charakteryzują się wyższymi taktowaniami oraz dodatkowymi usprawnieniami technologicznymi. Dzięki temu zapewniają wyższą wydajność, co będzie miało znaczenie także w grach.

Procesor Intel Core i5-12600K/KF ma już kilka lat, ale nadal jest ciekawą propozycją do budowy niedrogich komputerów do grania

W przypadku budżetowych zestawów dobrą opcją mogą być starsze jednostki, takie jak Ryzen 5000 czy Intel Core 12. generacji. Jednak w przypadku nowszych konfiguracji warto sięgnąć po nowoczesne modele, np. AMD Ryzen serii 7000 i 9000 lub Intel Core 13. i 14. generacji (by uniknąć problemów ze stabilnością, koniecznie trzeba zaktualizować oprogramowanie do płyty głównej). Warto jednak zauważyć, że najnowsze procesory Intela z serii Core Ultra 200 obecnie nie wypadają najlepiej w grach, co czyni je mniej atrakcyjnym wyborem dla graczy.

Ile rdzeni do gier?

Do gier najbardziej optymalne są procesory ze średniej półki cenowej, które pracują z wysokimi taktowaniami. Kluczowym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest również pojemność pamięci podręcznej. Świetnym przykładem są procesory AMD Ryzen z serii X3D, wyposażone w technologię 3D V-Cache, która znacznie zwiększa wydajność w grach.

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D został wzbogacony o pamięć 3D V-Cache, która wpływa na znaczącą poprawę wydajności w grach

Jeśli poza graniem planujecie także tworzenie treści, lepszym wyborem będą mocniejsze jednostki, takie jak AMD Ryzen 9 lub Intel Core i7/i9, które oferują zarówno dobrą wydajność w grach, jak i wysoką wydajność w programach. Często pobierają one dużo energii i wymagają zastosowania wydajniejszego chłodzenia.

Jaka płyta główna do gier?

Procesor ma wpływ nie tylko na wydajność, ale również na funkcjonalność komputera, determinując, czy będziemy w stanie w pełni wykorzystać potencjał pozostałych komponentów.

Budowa procesora bardzo często wpływa na obsługę pamięci RAM. W przypadku starszych generacji procesorów (np. AMD Ryzen 5000) jesteśmy ograniczeni do słabszych i tańszych modułów DDR4, natomiast w przypadku nowszych generacji (np. Ryzen 7000 i 9000) wspierane są wydajniejsze i droższe moduły DDR5. Wyjątkiem są procesory Intel Core 12000/13000/14000, które obsługują zarówno pamięci DDR4, jak i DDR5, więc wybór pamięci będzie zależeć od konkretnego modelu płyty głównej. Nie powinniśmy jednak sięgać po topowe moduły np. 7000-8000 MT/s, bo będą one działać w trybie asynchronicznym, który ogranicza osiągi w grach.

Jednym z kluczowych aspektów jest również obsługa magistrali PCI-Express. Starsze procesory wspierają standardy PCI-Express 3.0 lub 4.0, co może ograniczać osiągi najnowszych kart graficznych i dysków SSD NVMe wykorzystujących magistralę PCI-Express 5.0. Choć takie urządzenia będą działać na starszych złączach, ich wydajność będzie ograniczona przez przepustowość starszych standardów.



AMD Ryzen 5 5600 to starszy model, który nadal świetnie sprawdzi się w tanich komputerach do grania. Warto jednak pamięcać, że korzysta on ze starszej platformy AM4, na którą nie będą wychodzić nowe generacje procesorów

Istotnym elementem przy wyborze procesora jest również kompatybilność z platformą, czyli płytą główną. Starsze platformy, takie jak AMD AM4 czy Intel LGA 1700, są mniej przyszłościowe, ograniczając możliwość modernizacji komputera tylko do starych generacji CPU. Jeśli zależy wam na elastyczności w rozbudowie, warto rozważyć nowsze rozwiązania, np. platformę AMD AM5. Wiemy, że najnowsza podstawka AMD ma być wspierana co najmniej do 2027 roku, co pozwoli na późniejsze ulepszenie komputera poprzez wymianę samego procesora. W większości przypadków wystarczy aktualizacja BIOS-u, aby nowy procesor działał na istniejącej płycie głównej, bez konieczności wymiany całej platformy.

Jeśli jesteście zainteresowani dokładnymi danymi, koniecznie zobaczcie nasz ranking procesorów. Znajdziecie tam m.in. specyfikację poszczególnych modeli, porównania i benchmark procesorów. Trudno jednak odpowiedzieć na pytanie jaki procesor do laptopa (zwłaszcza jeśli chodzi o gamingowe laptopy), bo każda konstrukcja, choć wyposażona w ten sam układ, może już oferować inne osiągi procesora.

AMD Ryzen 5 5500GT - procesor do grania z kartą graficzną Ocena benchmark.pl









4,7/5 AMD Ryzen 5 5500GT to wyjątkowy procesor, który może przyciągnąć uwagę graczy preferujących starsze i mniej wymagające tytuły. Jednostka oferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na architekturze Zen 3, a do tego wyróżnia się zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 7. W cenie poniżej 500 zł otrzymujemy energooszczędny procesor, który doskonale sprawdzi się w budowie budżetowego zestawu komputerowego do okazjonalnego grania. Ryzen 5 5500GT jest tańszą alternatywą dla popularnego modelu Ryzen 5 5600G. Choć jego cena może na pierwszy rzut oka nie wydawać się bardzo niska, zintegrowana grafika eliminuje potrzebę zakupu dedykowanej karty graficznej, co znacząco obniża całkowity koszt komputera. Co więcej, procesor współpracuje z niedrogimi płytami głównymi AM4 oraz pamięciami DDR4 RAM, co czyni go doskonałym wyborem dla osób szukających ekonomicznej platformy do gier. W efekcie AMD Ryzen 5 5500GT stanowi jedną z najtańszych i najbardziej opłacalnych opcji do budowy komputera do gier w tym segmencie cenowym. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Cezanne

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Radeon Vega 7

AMD Ryzen 5 5600 - procesor do gier do taniego komputera Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ryzen 5 5600 to najsłabszy przedstawiciel procesorów AMD Vermeer pod płyty główne AM4. Jednostka oferuje 6 rdzeni i 12 wątków Zen 3 - wprawdzie nie należą one do demonów wydajności, ale do niedrogiego zestawu będą odpowiednie (a w razie czego można zdecydować się na podkręcenie zegarów). Dodatkowym atutem jest wsparcie dla pamięci DDR4 RAM i magistrali PCI-Express 4.0. Jeśli szukacie czegoś tańszego, Ryzen 5 5600 będzie najlepszą propozycją z oferty AMD za około 500 złotych, szczególnie, że można go połączyć z tanią płytą główną np. B450 lub B550. Układ może być też ciekawą propozycją do modernizacji starszych konfiguracji z procesorami Ryzen 1000 lub 2000 na bazie płyt z serii AMD 300 lub AMD 400. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.5 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Vermeer

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Intel Core i5-12400F - tani procesor do gier Intel Ocena benchmark.pl









4,5/5 Składacie tani komputer do gier, ale wolicie wybrać procesor Intel? Core i5-12400F będzie idealną propozycją z obozu "niebieskich". Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków, a do tego wspiera pamięci DDR4 i DDR5 oraz PCI-Express 4.0 i 5.0. Warto jednak pamiętać, że procesor wymaga płyty głównej z gniazdem LGA 1700, a wersja z dopiskiem „F” nie ma zintegrowanej grafiki (dzięki czemu jest trochę tańsza od zwykłego Core i5-12400). Polecamy do kart graficznych pokroju GeForce RTX 3060 lub RTX 4060 oraz Radeon RX 7600 lub RX 6700/XT - taki zestaw będzie dobry do grania w rozdzielczości 1080p, a przy tym nie zrujnuje waszego portfela. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 2.5 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Alder Lake-S

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 10 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak Zobacz wyniki

AMD Ryzen 5 7500F - tani procesor do gier AMD Ryzen Ocena benchmark.pl









4,5/5 AMD Ryzen 5 7500F to najsłabszy model z generacji Ryzen 7000, który pozwoli na budowę niedrogiego i nowoczesnego zestawu na bazie nowej platformy AM5. Co prawda nie należy on do demonów wydajności, ale może być ciekawą alternatywą dla starszych jednostek Ryzen 5000. Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków, a do tego wspiera nowe pamięci DDR5 RAM – taka specyfikacja przekłada się na całkiem niezłe osiągi w grach. Na pochwałę zasługuje też niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną, dzięki czemu jednostka nie wymaga wydajnego chłodzenia. Ryzen 5 7500F jest sprzedawany w wersji Tray (bez dodawanego chłodzenia) lub Multipack (z chłodzeniem w opakowaniu zastępczym). Procesor Ryzen 5 7500F jest też przyszłościową propozycją, bo później można go wymienić na nowszy model bez konieczności wymieniania płyty głównej. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.7 GHz

Taktowanie Turbo 5.0 GHz

Nazwa kodowa Raphael

Podstawka AM5

Litografia CPU 5 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Intel Core i5-12600K - tani procesor do podkręcania Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jaki procesor do RTX 4060? Intel Core i5-12600KF to model ze starszej generacji Alder Lake, jednak nadal stanowi on bardzo dobrą propozycję w segmencie do ok. 800 zł. Jednostka została wyposażona w 6 wydajnych rdzeni P-Core i 4 słabsze E-Core, ale dzięki wysokim zegarom oferuje przyzwoite osiągi w grach. Dodatkowym atutem jest odblokowany mnożnik, dzięki czemu można ją dodatkowo przyspieszyć (wymagana będzie tutaj płyta główna z chipsetem Z690 lub Z790). Jeśli szukacie najlepszego procesora za 1000 zł, propozycja Intela jest jedną z ciekawszych do rozważenia. Szczególnie, że można ją połączyć ze starszymi i tańszymi pamięciami DDR4 RAM. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 10/16

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.9 GHz

Nazwa kodowa Alder Lake-S

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz wyniki

AMD Ryzen 5 9600X - nowoczesny procesor do gier Ocena benchmark.pl









3,9/5 AMD Ryzen 5 9600X to interesująca propozycja w segmencie procesorów w cenie około 1000 zł, którą warto rozważyć, jeśli szukacie dobrego, niedrogiego i przyszłościowego sprzętu. Procesor oferuje 6 rdzeni i 12 wątków, a jego standardowy współczynnik TDP wynosi 65 W, co przekłada się na całkiem dobre osiągi. Nowe oprogramowanie do płyty głównej umożliwia jednak podniesienie limitów mocy do 105 W, co pozwala na lekką poprawę wydajności sprzętu. Może nie jest to topowy sprzęt, ale jednostka sprawdzi się z kartami ze średnio wyższej półki. Warto dodać, że Ryzen 5 9600X współpracuje z płytami głównymi AM5, co sprawia, że komputer z takim procesorem w przyszłości będzie można łatwo i stosunkowo tanio zmodernizować. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.9 GHz

Taktowanie Turbo 5.4 GHz

Nazwa kodowa Granite Ridge

Podstawka AM5

Litografia CPU 4 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Radeon (2x CU - RDNA 2) Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Intel Core i5-14600KF - najlepszy procesor do gier do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Intel Core i5-14600KF zalicza się do starszych modeli Raptor Lake Refresh, jednak nadal jest to jeden z najwydajniejszych procesorów do grania ze średniej półki – w sam raz, by połączyć go z kartą graficzną ze średnio wyższej półki. Producent przewidział 14 rdzeni (6 rdzeni P-Core i 8 rdzeni E-Core), które można dodatkowo podkręcić (wymagana jest tutaj płyta główna z chipsetem Z690 lub Z790). 14600KF pasuje do starszych płyt głównych z gniazdem LGA 1700, ale można go połączyć zarówno ze starszymi pamięciami DDR4, jak i nowszymi DDR5. Wariant z dopiskiem KF nie ma zintegrowanej grafiki i wypada ciut taniej od bliźniaczego modelu Core i5-14600K. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6P + 8E

Taktowanie 3.5 GHz

Taktowanie Turbo 5.3 GHz

Nazwa kodowa Raptor Lake

Podstawka LGA 1851

Litografia CPU 10 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Intel Core i7-14700KF - procesor do gier i pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Intel Core i7-14700KF to rewelacyjny procesor do gier, który powinien spełnić oczekiwania wymagających użytkowników – jednostkę można połączyć z topowymi kartami graficznymi GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000, co pozwoli zbudować świetny zestaw do grania w 1440p i 4K. Specyfikacja przewiduje 20 rdzeni (8 rdzeni P-Core i 12 rdzeni E-Core), dzięki czemu można liczyć też na dobre osiągi w wymagających, wielowątkowych zastosowaniach. Jeśli zależy wam na wydajności w grach i programach, Core i7-14700KF będzie najlepszym wyborem w segmencie do 2000 zł. Warto jednak pamiętać, że procesor pasuje do starszych płyt głównych LGA 1700 (osoby zainteresowane podkręcaniem powinny wybrać model z chipsetem Z690 lub Z790). Nie obejdzie się też bez dobrego chłodzenia. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 20/28

Taktowanie 3.4 GHz

Taktowanie Turbo 5.6 GHz

Nazwa kodowa Raptor Lake

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 10 nm

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

AMD Ryzen 7 7800X3D - wydajny procesor do gier Ocena benchmark.pl









4/5 AMD Ryzen 7 7800X3D do niedawna był uznawany za najwydajniejszy procesor do grania. Co prawda jednostka oferuje tylko 8 rdzeni i 16 wątków, ale producent wyposażył ją w dodatkową pamięć 3D V-Cache, która przekłada się na dużo lepsze osiągi w grach. Za około 2000 złotych otrzymujemy podstawę wydajnej, nowoczesnej platformy, którą docenią najbardziej wymagający gracze (jednostkę można połączyć z najwydajniejszymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce i AMD Radeon). Co ważne, do obsługi procesora wymagana jest płyt główna AM5, więc w przyszłości będzie można go wymienić na coś jeszcze lepszego. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie Turbo 5.0 GHz

Nazwa kodowa Raphael

Podstawka AM5

Litografia CPU 5 nm

Max TDP 120 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika Radeon (2x CU - RDNA 2) Zobacz recenzję Zobacz wyniki

AMD Ryzen 7 9800X3D - najwydajniejszy procesor do gier Ocena benchmark.pl









4,8/5 W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć modelu AMD Ryzen 7 9800X3D, który bez wątpienia jest najwydajniejszym procesorem do gier, detronizując konkurencję na rynku. Procesor wyposażono w 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 5, a dodatkowo zastosowano w nim pamięć podręczną 3D V-Cache. Takie połączenie gwarantuje znakomite osiągi w grach. Ryzen 7 9800X3D wypada lepiej niż jego poprzednik (7800X3D) i jest warty dopłaty dla osób budujących komputery o najwyższej wydajności. Procesor idealnie sprawdzi się w konfiguracjach z topowymi kartami graficznymi, przeznaczonych dla najbardziej wymagających graczy. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie 4.7 GHz

Taktowanie Turbo 5.2 GHz

Nazwa kodowa Granite Ridge

Podstawka AM5

Litografia CPU 4 nm

Max TDP 120 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Radeon (2x CU - RDNA 2) Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Jaki jest najlepszy procesor do gier?

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych preferencji i dostępnego budżetu. Wszyscy chcą jak najlepszego komputera, ale nie każdy może sobie pozwolić na zakup najdroższych podzespołów.

W tańszych zestawach świetnym wyborem jest Intel Core i5-14600KF. Procesor oferuje bardzo dobre osiągi w grach, a dzięki ostatnim obniżkom cen jest dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Co istotne, procesor współpracuje z płytami głównymi na platformie LGA 1700. Choć jest to starsza platforma, która nie obsłuży kolejnych generacji procesorów, jej dużym atutem jest coraz niższy koszt płyt głównych i pamięci RAM, co pozwala na oszczędności przy budowie zestawu.

Najbardziej wymagający gracze powinni rozważyć AMD Ryzen 7 7800X3D lub Ryzen 7 9800X3D. Obydwa modele wyróżniają się najwyższą wydajnością w grach, deklasując konkurencję, szczególnie w zestawach z najwyższej półki. Co ważne, procesory korzystają z nowej platformy AM5, co zapewnia kompatybilność z kolejnymi generacjami procesorów. Dzięki temu w przyszłości możliwa będzie wymiana procesora na jeszcze wydajniejszy model bez konieczności zmiany płyty głównej.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.