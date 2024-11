Test procesora AMD Ryzen 7 9800X3D

Do naszej redakcji dotarł procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, który ma spełnić oczekiwania najbardziej wymagających graczy. Sprawdzamy, jak wypada w porównaniu ze zwykłymi modelami Ryzen 9000 i jednostkami Intela.

4,8/5

Czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy! Firma AMD wprowadziła do swojej oferty procesor Ryzen 7 9800X3D – specjalny model z serii Ryzen 9000, wyposażony w pamięć 3D V-Cache, która ma zapewnić lepsze osiągi w grach. Producent stawia sprawę jasno i twierdzi, że przejmię on koronę króla wydajności w grach.

Oczekiwania są naprawdę spore, bo poprzednie modele z pamięcią 3D V-Cache – Ryzen 7 5800X3D i Ryzen 7 7800X3D – rzeczywiście dawały radę i okazały się hitem wśród graczy. Czy nowy model powtórzy ich sukces? Procesor trafił do naszej redakcji na testy, więc postanowiliśmy sprawdzić go w praktyce.

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 7 9800X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D to procesor ze średniej półki, zaprojektowany głównie z myślą o wymagających graczach. Warto jednak od razu zaznaczyć, że nie należy oczekiwać od niego wybitnej wydajności w zadaniach czysto procesorowych. Chociaż nadaje się do pracy twórczej, to nie będzie radził sobie tak dobrze, jak inne standardowe modele w podobnym segmencie cenowym.



Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D bazuje na konstrukcji opartej o chiplety - duży układ do jądro cIOD, a mniejszy CCD (pod nim znalazła się pamięć 3D V-Cache 2. generacji)

Producent postawił na konstrukcję bazującą na chipletach, co upraszcza budowę procesora i obniża jego koszt. Podobnie, jak w zwykłych modelach Ryzen 9000, układ wykorzystuje jądro CCD z rdzeniami wykonane w litografii TSMC 4nm FinFET i cIOD z interfejsami wykonane w litografii TSMC 6nm FinFET.



Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D wykorzystuje pamięć 3D V-Cache 2. generacji - ta została umieszczona pod jądrem CCD z rdzeniami Zen 5

Głównym atutem jest jednak ulepszona pamięć 3D V-Cache (co prawda nadal jest ona produkowana w 7-nanometrowym procesie litograficznym, ale producent określa ją jako 3D V-Cache 2. generacji). W nowym modelu warstwa została umieszczone pod jądrem z rdzeniami, co powinno usprawnić przekazywanie ciepła z rdzeni do odpromiennika ciepła. We wcześniejszych modelach X3D, znajdowało się ona nad jądrem z rdzeniami, co ograniczało odprowadzanie ciepła.

Model Ryzen 7 9800X3D został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków na bazie mikroarchitektury Zen 5. Dzięki przeniesieniu jądra 3D V-Cache, rdzenie mogą pracować z wyższym taktowaniem - bazowa częstotliwość to 4,7 GHz, natomiast w trybie Boost mogą one przyspieszyć maksymalnie do 5,2 GHz.

Dzięki wysokiemu limitowi mocy, procesor przy wielowątkowym obciążeniu osiąga nawet nieco wyższe taktowanie - 5,25 GHz. Nowością jest też odblokowany mnożnik, dzięki któremu można go dodatkowo podkręcić i uzyskać lepszą wydajność (co zweryfikujemy w dalszej części testów).

Modele X3D wyposażono w większą pojemność pamięci podręcznej. Oprócz standardowych 32 MB pamięci trzeciego poziomu, producent dodał jeszcze 64 MB wspomnianej pamięci 3D V-Cache, co daje łącznie aż 96 MB pamięci podręcznej L3 (!).



Producent udostępnił nam próbkę inżynieryjną procesora, która została wyprodukowana w 28 tygodniu 2024 roku (2428)

Procesor współpracuje z 2-kanałowymi zestawami pamięci DDR5 RAM. Co prawda wbudowany kontroler pamięci natywnie wspiera moduły o wydajności do 5600 MT/s, jednak producent poleca tutaj stosowanie szybszych modułów - 6000 MT/s, które można uruchomić w trybie synchronicznym z taktowaniem kontroler pamięci (jeszcze szybsze moduły będą działać w trybie asynchronicznym, przez co wydajność pamięci może być niższa).

Mimo że procesor został zaprojektowany głównie z myślą o graczach i w większości przypadków będzie używany z dedykowaną kartą graficzną, został wyposażony także w zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics. To ten sam układ, który był stosowany w modelach Ryzen 7000 i Ryzen 9000. Mówimy o podstawowym układzie z dwoma jednostkami obliczeniowymi (CU) opartymi na architekturze RDNA 2, pracującymi z częstotliwością do 2200 MHz. Zintegrowana grafika sprawdzi się w codziennych zastosowaniach oraz w mniej wymagających grach.

W zestawie z procesorem nie znajdziemy chłodzenia, więc trzeba je dokupić osobno. Przy domyślnych ustawieniach wystarczy dobre chłodzenie powietrzne – z coolerem Endorfy Fortis 5 procesor osiągał temperatury w okolicach 80 stopni Celsjusza. Jeśli jednak planujecie podkręcanie, warto rozważyć chłodzenie wodne. Procesor charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 120 W, ale jego maksymalny limit mocy (PPT – Package Power Tracking) wynosi 162 W.

Model AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 7 9800X3D Generacja

Architektura

Litografia Raphael-X

Zen 4

TSMC 5 + 6 + 7 nm Granite Ridge

Zen 5

TSMC 4 + 6 nm Granite Ridge-X

Zen 5

TSMC 4 + 6 + 7 nm Podstawka AM5 AM5 AM5 Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 4,2/5,0 GHz 3,9/5,4 GHz 4,7/5,2 GHz Pamięć L2 8x 1 MB 8x 1 MB 8x 1 MB Pamięć L3 32 + 96 MB 32 MB 32 + 96 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5600

(dwukanałowy) DDR5-5600

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Kontroler PCI-Express 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 NPU - - - Odblokowany mnożnik NIE TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 120 W

(162 W) 65 W

(88 W) 120 W

(162 W) Chłodzenie w zestawie - - - Data premiery 6 kwiecień 2023 15 sierpnia 2024 7 listopada 2024 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $449

2100 zł $359

1500 zł $479

2400 zł

AMD Ryzen 7 9800X3D - ile kosztuje procesor dla gracza?

AMD Ryzen 7 9800X3D został wyceniony na 479 dolarów, co oznacza, że jego cena jest nieco wyższa niż u poprzednika (AMD Ryzen 7 7800X3D debiutował w cenie 449 dolarów). W Polsce podczas premiery można spodziewać się wyceny na poziomie około 2400 zł, co oznacza, że klienci będą musieli liczyć się z dopłatą rzędu 300 zł w porównaniu do starszego modelu. Mówimy o procesorze, który będzie stosowany w najdroższych komputerach do grania za kilka-kilkanaście tys. zł.

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D pasuje do płyt głównych z podstawką AM5. Co ważne, jednostka jest obsługiwana nie tylko przez nowe (i nadal drogie) modele z chipsetami X870 i X870E, ale też starsze konstrukcje z chipsetami B650/B650E i X670/X670E. Oznacza to, że osoby posiadające komputer z tanim procesorem pokroju Ryzen 5 7600 czy Ryzen 5 8600G, mogą przesiąść się na nowy sprzęt bez wymieniania płyty głównej (wystarczy zaktualizować oprogramowanie BIOS). Co więcej, producent deklaruje tutaj wsparcie co najmniej do 2027 r., więc w przyszłości będzie można go wymienić na jeszcze nowszy model.

W ofercie Intela nieco taniej znajdziemy model Core Ultra 7 265K, którego cena wynosi obecnie około 2000 zł. Warto jednak zaznaczyć, że procesor ten wymaga nowej płyty głównej z podstawką LGA 1851 – obecnie dostępne są jedynie modele z chipsetami Z890, których ceny są nieco wyższe w porównaniu do konstrukcji AM5. Najtańsze płyty kosztują około 1000 zł, natomiast za lepsze modele trzeba zapłacić od 1500 do 2000 zł. Nie wiadomo jednak, jak tutaj będzie wyglądać dalsza kompatybilność.

AMD Ryzen 7 9800X3D - metodologia testowa

Jak nowy procesor wypada w praktyce? Sprawdźmy to w testach.

Platformy działały pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 24H2, a do karty graficznej zainstalowaliśmy sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 565.90 WHQL. Płyta główna korzystała z technologii Resizable BAR.

Aby przedstawić realny obraz konkurencyjnych procesorów, testy modeli AMD Ryzen 9000 oraz Intel Core 14000 i Core Ultra 200 przeprowadziliśmy z najnowszymi aktualizacjami BIOS już pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 24H2.

AMD Ryzen 7 9800X3D - wydajność w programach

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D nie jest modelem typowo przeznaczonym do pracy twórczej, jednak sprawdziliśmy, jak sobie radzi w procesorowych zastosowaniach. Testy przeprowadziliśmy przy użyciu skróconej procedury testowej, skupiającej się na najbardziej typowych zadaniach wymagających wysokiej wydajności procesora. Wyniki wydajności porównaliśmy z innymi dostępnymi na rynku procesorami, w tym z poprzednim modelem Ryzen 7 7800X3D oraz konkurencyjnym Core Ultra 7 265K.

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 2469 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 2299 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 2158 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 2078 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 1828 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 1492 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 1368 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 1344 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 1200 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1108

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 147 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 139 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 138 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 136 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 134 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 134 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 133 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 123 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 115

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 120 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 132 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 154 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 154 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 159 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 216 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 232 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 252 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 253 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 202384 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 178494 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 174779 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 171042 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 160603 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 135942 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 127926 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 125391 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 121446 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 121237

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 33,7 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 33,1 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 28,2 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 27,2 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 27 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 23,3 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 22,4 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 20,1 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 19,5 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 207 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 217 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 221 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 241 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 243 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 322 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 326 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 335 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 384 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 431

AMD Ryzen 7 9800X3D zapewnia konkretny wzrost wydajności względem poprzednika - mówimy tutaj o różnicach na poziomie kilkunastu proc. (czasami nawet jeszcze wyższych). Do konkurencyjnego modelu Core Ultra 7 265K, który oferuje więcej rdzeni, jeszcze jednak mu sporo brakuje.

AMD Ryzen 7 9800X3D - wydajność w grach

AMD Ryzen 7 9800X3D to procesor stworzony z myślą o entuzjastach gier. Aby sprawdzić jego wydajność, przetestowaliśmy go w kilku najnowszych tytułach, używając karty graficznej GeForce RTX 4090 oraz ustawiając rozdzielczość na 1080p. Należy jednak podkreślić, że w wyższych rozdzielczościach, takich jak 1440p i 4K, wpływ procesora na wydajność jest mniejszy, co powoduje, że różnice między poszczególnymi modelami stają się mniej zauważalne.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 131

116 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 130

115 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

109 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 127

107 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 127

106 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 126

109 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 125

105 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 111

90 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 110

88 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 108

88 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 255

186 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 205

140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 188

141 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 186

156 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 185

143 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 181

134 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 164

126 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 161

119 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 148

113 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142

107 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 142

94 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 138

41 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 134

87 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 133

91 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 130

92 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 130

86 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

80 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 121

91 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 119

88 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 111

44 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter Strike 2 (1080p, Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 695

253 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 646

238 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 600

199 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 594

197 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 570

190 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 570

188 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 567

199 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 506

178 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 459

178 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 433

174 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 207

147 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 189

135 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 177

125 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 171

118 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 166

117 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 165

118 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 163

117 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 150

108 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 146

106 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142

103 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wyniki wydajności w grach nie pozostawiają złudzeń - AMD Ryzen 7 9800X3D okazuje się jeszcze lepszy od modelu Ryzen 7 7800X3D i przejmuje koronę króla wydajności.

AMD Ryzen 7 9800X3D - pobór prądu

AMD Ryzen 7 9800X3D charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 120 W, ale jego maksymalny limit mocy to 162 W. Jak jednostka wypada pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną. Sprawdziliśmy to w trzech scenariuszach: w stanie bezczynności, podczas intensywnego obciążenia wielowątkowego (test w Cinebench 2024) oraz w trakcie grania w wymagającą grę (Cyberpunk 2077). Dodatkowo, obliczyliśmy efektywność energetyczną, analizując liczbę punktów zdobytych w benchmarku Cinebench 2024 w przeliczeniu na każdy wat pobieranej mocy.

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 58 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 64 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 65 Intel Core i5-14600K (125/181W) 66 Intel Core i9-14900K (125/250W) 67 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 89 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 90 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 91 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 92 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 93 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 173 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 180 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 208 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 225 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 279 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 280 Intel Core i5-14600K (125/181W) 293 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 330 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 343 Intel Core i9-14900K (125/250W) 377 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 459 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 478 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 495 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 529 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 539 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 552 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 607 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 618 Intel Core i5-14600K (125/181W) 630 Intel Core i9-14900K (125/250W) 653 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

AMD Ryzen 7 9800X3D charakteryzuje się takimi samymi limitami mocy, jak poprzedni model AMD Ryzen 7 7800X3D, jednak pobiera więcej mocy - szczególnie widać to w teście mocno obciążającym sam procesor. W grach różnica nie jest aż tak znacząca.

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 7,45 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 7,2 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 7,17 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 6,97 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 6,67 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 6,53 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 6,4 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 6,08 Intel Core i9-14900K (125/250W) 5,72 Intel Core i5-14600K (125/181W) 4,59 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Wyższy pobór mocy oznacza niestety ma też przełożenie na efektywność energetyczną - Ryzen 7 9800X3D, jeśli chodzi o typowo procesorowe zastosowania, niestety nie wypada najlepiej.

Podkręcanie procesora AMD Ryzen 7 9800X3D

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D wyróżnia się odblokowanym mnożnikiem, dzięki czemu można go podkręcić. To nowość, bo do tej pory procesory X3D nie oferowały odblokowanego mnożnika, więc fani overclockingu musieli obejść się smakiem.

Warto jednak zaznaczyć, że do podkręcania procesora wymagana jest płyta główna z chipsetem X870/X870E, B850, X670/X670E lub B650/B650E. W przypadku najtańszych konstrukcji z chipsetami B840 oraz A620, podkręcanie procesora nie jest możliwe.

Zdecydowaliśmy się na podkręcenie procesora za pomocą funkcji Precision Boost Overdrive 2. Po szybkich testach udało nam się uzyskać maksymalne podbicie zegarów o 200 MHz, co skutkuje taktowaniem wszystkich rdzeni na poziomie 5425 MHz. Można jeszcze spróbować ręcznego podkręcania, ale według naszych obserwacji trudno będzie uzyskać znacznie wyższą wartość – maksymalnie należy spodziewać się taktowania na poziomie 5500 MHz.

Podkręcone zegary przełożyły się na niewielki wzrost wydajności – w benchmarku Cinebench 2024 uzyskaliśmy jakieś 3 proc. przyrostu wydajności w zastosowaniach wielordzeniowych i 2 proc. przyrostu w zastosowaniach jednordzeniowych.

Przy okazji spróbowaliśmy nieco obniżyć napięcie zasilające za pomocą funkcji Curve Optimizer – po ustawieniu parametru Magnitude na -30, finalnie uzyskaliśmy wyższą wydajność i nieco niższe napięcie zasilające. Temperatury spadły o jakieś 5 stopni Celsjusza, a pobór mocy z 225 do 210 W. Widać zatem nie tylko niewielki potencjał na podkręcanie, ale też na undervolting.

Nowy król gamingu

Trzeba przyznać, że nasze oczekiwania wobec procesora AMD Ryzen 7 9800X3D były bardzo wysokie. Poprzednie modele z pamięcią 3D V-Cache – Ryzen 7 5800X3D i Ryzen 7 7800X3D – wypadły rewelacyjnie. Co więcej, samo AMD podgrzewało atmosferę przed premierą, ujawniając imponujące możliwości nowego układu. Oczekiwania rosły więc do granic możliwości. Na szczęście AMD nie zawiodło – Ryzen 7 9800X3D staje się udanym następcą Ryzena 7 7800X3D i nowym królem wydajności w grach.

Ryzen 7 9800X3D to procesor zaprojektowany z myślą głównie o graczach. Wyposażono go w 8 rdzeni i 16 wątków opartych na nowej architekturze Zen 5, wspieranych przez technologię 3D V-Cache. Dzięki udoskonalonej konstrukcji procesor pracuje z wyższymi zegarami. Co więcej, producent wreszcie odblokował możliwość podkręcania, choć jego potencjał w tej kwestii nie jest wysoki. Zamiast tego bardziej opłaca się eksperymentować z undervoltingiem (aczkolwiek i tak jest to dosyć chłodna jednostka i bez problemu poradzi sobie z nią dobry cooler wieżowy).

Pod względem wydajności w grach, nowy Ryzen 7 9800X3D nie ma sobie równych. To absolutny lider w tej kategorii, który stawia przysłowiową kropkę nad "i" tam, gdzie Ryzen 7 7800X3D czasami jeszcze niedomagał. Konkurencja nie ma żadnych szans (nie mówiąc już, że nowe modele konkurencji często zaliczają regres w grach).

Jeśli planujecie używać nowego procesora do tworzenia treści, oferuje on całkiem niezłe możliwości i można mówić o sporym progresie względem poprzednika. Trzeba jednak liczyć się z tym, że jego wydajność będzie niższa niż w przypadku porównywalnych cenowo modeli z regularnej serii Ryzen 9000 lub konkurencyjnych procesorów Intel Core Ultra 200.

Nie należy tutaj zapominać o samej platformie, która pozwoli na zbudowanie nowoczesnego i funkcjonalnego komputera. Co więcej, producent deklaruje tutaj wsparcie co najmniej do 2027 r., więc w przyszłości będzie można jeszcze wymienić procesor na nowszy model (hipotetyczny Ryzen 7 10800X3D?).

Ryzen 7 7800X3D czy Ryzen 7 9800X3D - co wybrać?

Ryzen 7 9800X3D z pewnością przyciągnie uwagę najbardziej wymagających graczy, również pod względem opłacalności zakupu. Nowy model oferuje znaczną poprawę wydajności w grach i programach, przy stosunkowo niewielkiej dopłacie. To pozytywne zaskoczenie, bo zwykłe modele Ryzen 9000 podczas premiery były po prostu za drogie i na tle poprzedników z serii Ryzen 7000 wypadały mało opłacalnie.

Jeśli składacie wydajny komputer do gier i zastanawiacie się nad wyborem procesora Ryzen 7 7800X3D lub Ryzen 7 9800X3D, na pewno lepiej będzie dopłacić i wybrać nowszy model. Przesiadka ze starszej na nowszą jednostkę jest dyskusyjna (może mieć sens tylko jeśli sprzedacie stary model w dobrej cenie).

Opinia o AMD Ryzen 7 9800X3D Plusy świetna wydajność w grach,

niezła wydajność w zastosowaniach jednowątkowych,

odblokowany mnożnik...,

...i niezły potencjał na undervolting,

nie wymaga bardzo wydajnego chłodzenia,

zintegrowany układ graficzny,

funkcjonalność platformy AM5,

deklarowana żywotność platformy AM5. Minusy w procesorowych zastosowaniach gorszy od cenowych konkurentów,

nienajlepsza efektywność energetyczna,

słaby potencjał na podkręcanie.

Ocena procesora AMD Ryzen 7 9800X3D 96% 4.8/5







Niezależna opinia redakcji. Procesor na test został bezpłatnie wypożyczony od firmy AMD.

