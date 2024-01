Działający procesor w arkuszu kalkulacyjnym Excel? Pomysł wydaje się zwariowany, ale taki projekt jest możliwy - udowodnił to jeden z pasjonatów, któremu udało się zbudować 16-bitowy układ o taktowaniu 3 Hz.

Excel to popularne narzędzie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. W praktyce możliwości programu są dużo bardziej elastyczne i można je wykorzystać do różnych zastosowań.

Jakiś czas temu udało się stworzyć w nim edytor graficzny. Innym razem opracowano program muzyczny. Popularny Excel ma jednak dużo większe możliwości, bo da się z w nim zbudować w pełni działający procesor.

Procesor w Excelu

Na nietypowy pomysł wpadł twórca kanału Inkbox Software w serwisie YouTube. Dzięki wykorzystaniu formatowania warunkowego, ale też pasji, determinacji i masy czasu, udało mu się zbudować w pełni działający procesor. Bez żadnych skryptów i wtyczek.

Opracowany model różni się od współczesnych układów, które znajdziemy w komputerach. Mówimy o 16-bitowym układzie, który pracuje z częstotliwością 2-3 Hz. Układ został wyposażony w 128 KB pamięci RAM i obsługuje kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 128 x 128 piksel.

Poniżej możecie zobaczyć filmik, w którym Inkbox opisuje projekt i demonstruje działanie procesora (ostrzegamy - jego działanie jest bardzo powolne):

Inkbox opracował w pełni funkcjonalny język asemblera Excel-ASM16. Język oferuje wsparcie dla 23 różnych instrukcji, obsługę zmiennych, etykiet, a nawet obsługę plików binarnych. Co prawda to bardzo podstawowe funkcjonalności, ale w zupełności wystarczające do 16-bitowego procesora działającego w arkuszu kalkulacyjnym.

Jeżeli jesteście zainteresowani przetestowaniem “wynalazku”, odpowiedni projekt znajdziecie w serwisie GitHub.

Źródło: Tom's Hardware, Inkbox @ YouTube