Microsoft Excel jest jednym z najbardziej imponujących programów komputerowych. Zobacz jak był reklamowany trzy dekady temu, gdy na rynku dostępny był dopiero od kilku lat.

Microsoft Excel ma 35 lat

W 1982 roku Microsoft przedstawił światu arkusz kalkulacyjny o nazwie Multiplan. Był bardzo popularny na systemach CP/M, ale w MS-DOS nie udało mu się odnieść podobnego sukcesu. Między innymi dlatego też zaledwie trzy lata później amerykański gigant zaprezentował znacznie bardziej rozbudowany i nowoczesny program. Początkowo był on dostępny tylko na Macintoshu, ale pod koniec 1987 roku ukazała się także jego windowsowa wersja.

Microsoft Excel – bo o nim mowa – dla wielu osób jest dziś podstawowym narzędziem pracy. Styczność z tym programem mieliśmy prawie wszyscy, choć zaledwie garstka potrafi wykorzystać drzemiący w nim potencjał. To potężne oprogramowanie, które potrafi zaskoczyć na wielu płaszczyznach. Sporo do zaoferowania miało już 30 lat temu, kiedy ukazała się wersja 4.0, dodająca funkcję autouzupełniania (we wcześniejszych wydaniach wprowadzono także paski narzędzi czy trójwymiarowe wykresy).

Zobacz reklamę Excela sprzed 30 lat

Właśnie w 1992 roku światło dzienne ujrzała także ta reklama…

Od tego czasu Microsoft Excel doczekał się wielu kolejnych wersji, które nie tylko unowocześniały wygląd aplikacji, ale też dodawały kolejne funkcje, dzięki którym nie tylko więcej da się obliczyć, ale też więcej da się zautomatyzować. Możliwe stało się wręcz tworzenie swoistych baz danych i pobieranie danych z sieci. Program dostępny jest zarówno w ramach tradycyjnego pakietu Office, jak i abonamentowej usługi Microsoft 365.

Źródło: inf. własna