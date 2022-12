Microsoft ogłosił, że ich kultowy już arkusz kalkulacyjny staje się jeszcze prostszy. Funkcje automatyzacji pomogą użytkownikom przegryźć się przez formuły.

Microsoft 365

Arkusz kalkulacyjny Excel jest od naprawdę wielu lat zmorą i zbawieniem całej masy ludzi na całym świecie. Od studenta, przez księgowego, po kierownika planu Hollywoodzkiej superprodukcji, wszyscy wklepują dane w komórki, używają formuł i zastanawiają się, dlaczego starannie wprowadzona sekwencja znaków nie działa (jedna spacja za dużo).

Microsoft ogłosił właśnie, że funkcja autouzupełniania w Excelu stała się jeszcze bardziej inteligentna, a przynajmniej ta w wersji z „Nowego Office'a", czyli Microsoft 365. W programie pojawią się sugestie formuł i przykłady, które pomogą zautomatyzować procesy, które do tej pory przeprowadzane były ręcznie.

„Mądry" Excel

Jeśli wpiszemy w komórce znak równości, Excel spróbuje inteligentnie zasugerować jakiego typu formuły powinniśmy użyć, biorąc pod uwagę otaczające komórkę dane. Na przykład, jeśli mamy arkusz z kwartalną liczbą sprzedaży, na którego końcu znajduje się kolumna podpisana jako „ogół", to program Excel może zasugerować nam zsumowanie zakresu komórek.

Zgodnie z ogłoszeniem Microsoftu funkcja na razie działa jedynie w języku angielskim i sugeruje formuły sumowania, średniej, zliczania, wyszukiwania minimów i maksimów, co nie jest jakimś wielkim przełomem. Arkusze Google od jakiegoś czasu korzystają z czegoś podobnego, jednak dla korzystających z Excela może być to niezła oszczędność czasu. Zwłaszcza formuła, która śledzi wzorce danych i na ich podstawie uzupełnia resztę kolumny. Od razu przyznaję, że ekspertem Excela nie jestem, ale i tak wydaje mi się to dosyć przydatne. Na załączonym filmie możecie zobaczyć, jak od teraz będzie to wyglądało w samej aplikacji:

Źródło: theverge.com