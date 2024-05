Przed nami premiera procesorów AMD z generacji Zen 5, które mogą zainteresować spore grono klientów. Przynajmniej w teorii. Według przedstawiciela firmy Lenovo, sprzęt nie będzie działać na komputerach z systemem Windows 10.

Premiera procesorów AMD Granite Ridge i Strix Point jest zapowiadana już od dłuższego czasu. Obydwie serie mają bazować na architekturze Zen 5, która przyniesie poprawę wydajności i efektywności energetycznej. Potencjalnie możemy otrzymać nowe procesory dla graczy.

Jak duży będzie to wzrost wydajności? Niektóre przecieki sugerowały wzrost współczynnika IPC (Instruction Per Clock – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) nawet na poziomie 40% względem generacji Zen 4. Informacje wydawały się bardzo optymistyczne, wręcz nieprawdopodobne. Warto tutaj przypomnieć, że architektura Zen 4 przyniosła średnio 13% wzrostu IPC względem Zen 3, a Zen 3 średnio 19% wzrostu względem Zen 2.

Do tematu odniósł się menedżer Lenovo China, który poddał w wątpliwość tak optymistyczne przecieki. Na chińskim forum Weibo opublikował następujący wpis:

Skąd to 40%? Widziałem, że Zen5 ma 10% wzrost IPC w porównaniu do Zen4. W teście CR23 1T wzrost wyniósł ponad 10%.

Procesory AMD Strix Point bez wsparcia Windows 10

Warto tutaj zwrócić uwagę na dalszą część wypowiedzi – według przedstawiciela firmy Lenovo, począwszy od generacji Strix Point, AMD nie będzie dostarczać sterowników dla systemu Windows 10.

Ponadto entuzjaści Win10 powinni pamiętać, że począwszy od Strix Point, AMD nie będzie dostarczać sterowników dla Win10.

Jeśli informacje się potwierdzą, może to być poważny problem dla sporej grupy potencjalnych klientów. Warto zaznaczyć, że Windows 10 nadal jest jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych. Z drugiej strony decyzja producenta może nie być taka zaskakująca, bo dni systemu już są policzone - WIndows 10 będzie wspierany do października 2025 r., a później uwaga producenta będzie skupiona na nowszym systemie Windows 11. Po 10 latach na rynku "dziesiątka" odejdzie do lamusa.

Co myślicie o porzuceniu wsparcia dla Windows 10?

Źródło: Windows Report