Firma Mercury Research opublikowała raport podsumowujący dostawy procesorów w I kwartale 2024 r. Co prawda Intel nadal utrzymuje dominującą pozycję, ale widać znaczny wzrost udziałów AMD.

Sytuacja na rynku procesorów robi się coraz ciekawsza, a producenci coraz bardziej konkurują o klienta. Widać to chociażby w segmencie procesorów dla graczy, gdzie można znaleźć sporo ciekawych modeli.

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku CPU? Kto prowadzi – Intel czy AMD? Firma Mercury Research opublikowała raport podsumowujący dostawy procesorów w I kwartale 2024 r. AMD zdecydowanie ma powody do zadowolenia.

AMD coraz mocniejsze na rynku procesorów

AMD chwali się, że udział na rynku procesorów dla systemów klienckich wzrósł odpowiednio o 3,6 pp (punktu procentowego) w porównaniu do tego samego kwartału rok wcześniej i 0,4 pp w porównaniu do zeszłego kwartału. Oznacza to, że producent obejmuje już 23,9 proc. rynku procesorów do komputerów stacjonarnych i 19,3 proc. rynku dla procesorów mobilnych. Udział w przychodach jest nieco mniejszy.

Warto jednak zauważyć, że przy porównaniu kwartał do kwartału udział mobilnych CPU obniżył się o 1 pp z uwagi na spadek dostaw dla tańszych konfiguracji. Producent niedawno wydał tutaj nowe jednostki Ryzen 8000, ale w niższym segmencie nadal dominują jednostki Ryzen 7000.

Mocna pozycja na rynku serwerów

Dużo ciekawiej wygląda sytuacja na rynku procesorów serwerowych. AMD obejmuje już 23,6% proc. rynku, co oznacza wzrost o 5,6 pp rok do roku i 0,5 pp w porównaniu do poprzedniego kwartału. W przypadku udziału w przychodach mówimy już o rekordowych 33 proc. udziałów.

Podczas prezentacji wyników finansowych producenta podano, że wzrosty te są napędzane rosnącą liczbą wdrożeń wśród dużych firm oraz chmur obliczeniowych. Szczególnie zauważalny jest wzrost popytu na procesory AMD EPYC 4. generacji, które znajdują się m.in. w polskim superkomputerze Helios.

Intel ma się czego obawiać

Łatwo można policzyć, że Intel nadal obejmuje dominującą pozycję na rynku procesorów – zarówno tych klienckich, jak i serwerowych. Opublikowane dane pokazują jednak ciekawy trend: AMD od dłuższego czasu powiększa udziały na rynku i w przychodach, co na pewno jest sygnałem alarmowym dla konkurencji. Mocna konkurencja na pewno pozytywnie wpływa na rynek i odbiorców sprzętu.

foto: Adobe Stock