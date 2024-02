Procesor AMD Ryzen 7 8700G to topowy model z nowej generacji APU. Pytanie, czy ma on szansę zainteresować klientów. Sprawdziliśmy nie tylko osiągi procesora, ale też możliwości zintegrowanej grafiki.

Premiera procesorów AMD Ryzen 8000G to jedno z najciekawszych wydarzeń sprzętowych początku roku. Niedawno mieliśmy okazję przetestować model AMD Ryzen 5 8600G, który zaoferował niezłą wydajność, przy zachowaniu niewygórowanej ceny – taki typowy średniak z nowej serii. Trochę drogi, ale z dobrą perspektywą na przyszłość.

Tym razem mamy test topowego modelu AMD Ryzen 7 8700G, który ma łączyć dobrą wydajność procesora i układu graficznego. To ciekawostka, bo u konkurencji nie znajdziemy bezpośredniego odpowiednika takiej „hybrydy”. Za topowy model przyjdzie nam zapłacić 1600 złotych, czyli o 500 złotych więcej niż za testowanego Ryzena 5 8600G. Czy warto do niego dopłacić?

AMD Ryzen 7 8700G - topowy model z nowej serii

AMD Ryzen 7 8700G to następca modelu AMD Ryzen 7 5700G. Warto jednak zauważyć, że układ korzysta też z nowej platformy AMD AM5 i nowych pamięci DDR5. Wszystko jest nowe. Tylko czy lepsze?



Producent udostępnił nam próbkę inżynieryjną procesora wyprodukowaną w 40. tygodniu 2023 roku

Ryzen 7 8700G został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków na bazie architektury Zen 4, które w razie potrzeby można podkręcić (przyda się jednak dobre chłodzenie). Dla każdego rdzenia przewidziano 1 MB pamięci podręcznej L2, a dla całości 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 (o połowę mniej niż w modelach Ryzen 7000 z generacji Raphael).

Bazowe taktowanie rdzeni to 4,2 GHz, a w trybie Boost teoretycznie mogą przyspieszyć maksymalnie do 5,1 GHz. W praktyce taktowanie Boost zależy o zastosowanego chłodzenia, bo procesor podbija zegary do osiągnięcia granicznej temperatury 95°C - dodawany cooler Wraith Spire realnie pozwala uzyskać zegary na poziomie 4,6 - 4,65 GHz (na lepszym chłodzeniu można uzyskać około 4,7 GHz, co przełoży się na nieco lepsze osiągi)

W tym samym chipie zintegrowano też wydajniejszy układ graficzny Radeon 780M – jednostka została wyposażona w 12 bloków CU (768 SP) na bazie architektury RDNA 3, które pracują z taktowaniem 2900 MHz. Pamięć wideo jest lokowana w pamięci operacyjnej, więc jej wydajność będzie zależna od RAM (to ważne jeśli chcecie uzyskać lepsze osiągi "integry").

Warto dodać, że nowa architektura wspiera Ray Tracing i sprzętowe kodowanie AV1, a do tego pozwala wykorzystać potencjał technologii AMD Fluid Motion Frames i HYPR-RX (co przy słabym układzie może być dużym atutem).

Ryzen 7 8700G został wyposażony w dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 RAM, który natywnie wspiera moduły o taktowaniu 5200 MHz. Realnie nie powinno być problemów z zastosowaniem pamięci o taktowaniu 6000-6400 MHz w trybie synchronicznym (w trybie asynchronicznym >7000 MHz). Dodatkowo przewidziano kontroler PCI-Express 4.0 z 20 liniami sygnałowymi, przy czym do podłączenia karty graficznej przewidziano tylko 8 linii (do tego 8 linii dla nośników SSD NVMe podłączonych bezpośrednio do procesora).



W zestawie z procesorem otrzymujemy podstawowe chłodzenie Wraith Spire

Nowe modele oferują też sprzętową jednostkę NPU, która ma wspomagać sztuczną inteligencję – producent zastosował tutaj układ na bazie architektury AMD XDNA, który oferuje wydajność do 16 TOPS. Obecnie to raczej ciekawostka, ale w przyszłości, gdy takie zadania będą powszechnie wykorzystywane, taka jednostka może mieć istotne znaczenie.

Model AMD Ryzen 3 8300G AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 7 8700G Generacja

Architektura

Litografia Phoenix 2

Zen 4/4c

TSMC N4 Phoenix 2

Zen 4/4c

TSMC N4 Phoenix

Zen 4

TSMC N4 Phoenix

Zen 4

TSMC N4 Podstawka AM5 AM5 AM5 AM5 Rdzenie/wątki 4/8

(1/2 Zen 4 + 3/6 Zen 4c) 6/12

(2/4 Zen 4 + 4/8 Zen 4c) 6/12

(6/12 Zen 4) 8/16

(8/16 Zen 4) Taktowanie/Boost 4,0/4,9 GHz + 3,2/3,6 GHz 4,1/5,0 GHz + 3,2/3,7 GHz 4,3/5,0 GHz 4,2/5,1 GHz Pamięć L2 4x 1 MB 6x 1 MB 6x 1 MB 8x 1 MB Pamięć L3 8 MB 16 MB 16 MB 16 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie Radeon 740M

(4x CU RDNA 3)

do 2600 MHz Radeon 740M

(4x CU RDNA 3)

do 2800 MHz Radeon 760M

(8x CU RDNA 3)

do 2800 MHz Radeon 780M

(12x CU RDNA 3)

do 2900 MHz Kontroler PCI-Express 14x PCI-Express 4.0 14x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 4.0 NPU - - AMD Ryzen AI

(XDNA do 16 TOPS) AMD Ryzen AI

(XDNA do 16 TOPS) Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) Chłodzenie w zestawie - Wraith Stealth Wraith Stealth Wraith Spire Data premiery 31 styczeń 2024 31 styczeń 2024 31 styczeń 2024 31 styczeń 2024 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach OEM $179

880 zł $229

1100 zł $329

1600 zł

AMD Ryzen 7 8700G - cena procesora

Ryzen 7 8700G został wyceniony na 1600 złotych, więc o 500 złotych wyżej niż Ryzen 5 8600G. W podobnej cenie w ofercie konkurencji znajdziemy modele Core i5-13600K/14600K (przy czym warto pamiętać, że to układy nastawione typowo na wydajność procesora, gdzie zastosowano dużo słaby układ graficzny).

Warto także zwrócić uwagę na koszt całej platformy. Niestety, musimy się liczyć z dużo wyższymi cenami niż w przypadku starej platformy AM4 czy konkurencyjnej LGA 1700 - płyta główna AM5 z chipsetem B650 kosztuje około 700 złotych, a zestaw pamięci 2x 16 GB DDR5-6000 kosztuje około 500 złotych. Nowe komponenty już znacząco podnoszą koszt całego komputera.



Procesor AMD Ryzen 7 8700G korzysta z nowej platformy AM5

AMD Ryzen 7 8700G - metodologia testowa

Teoria teorią, ale na co możemy liczyć w praktyce? Przejdźmy do testów nowego procesora.

UWAGA: Wykorzystana przez nas płyta główna automatycznie podbijała taktowanie magistrali FCLK do 2500 MHz, co skutkowało niestabilnością platformy. Konieczne było ręczne obniżenie taktowania do domyślnych 2000 MHz.

Testy przeprowadziliśmy z pamięciami DDR4-3600 i DDR5-6000 (szybszymi niż wynosi domyślne taktowanie kontrolera pamięci), które można uznać za złoty środek w przypadku obecnych platform AMD i Intel.

AMD Ryzen 5000G: DDR4-3600 CL16-18-18-36

AMD Ryzen 8000G: DDR5-6000 CL30-38-38-96 (MCLK-3000/FCLK-2000)

Intel Core 12000: DDR5-6000 CL30-38-38-96 (Gear 2)

Platformy działały pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 22H2, który powinien lepiej wykorzystywać potencjał najnowszych generacji procesorów. W przypadku platformy AMD zainstalowaliśmy sterowniki graficzne AMD Software: Adrenalin 24.1.1, a w przypadku Intela sterowniki Intel Graphics Driver 31.0.101.5186.

AMD Ryzen 7 8700G - testy wydajności w programach

Testy przeprowadziliśmy na skróconej procedurze testowej, która obejmuje najbardziej typowe zastosowania komputera nastawione na wydajność procesora. Wydajność procesora Ryzen 7 8700G porównaliśmy do innych modeli dostępnych na rynku.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 39704 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38342 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37834 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 36396 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 35626 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 30798 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 18365 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 17743 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 17414 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 13345 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11061

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 2329 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2234 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 2188 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 2103 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2050 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2049 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 1831 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1817 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 1797 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 1786 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1439

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 133 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 137 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 145 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 148 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 164 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 183 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 331 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 333 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 418 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 514 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 531

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 174830 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 170695 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 170412 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 166996 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 160799 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 147927 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 111541 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 109249 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 94255 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 85445 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 67716 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 63952

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 32 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 31,2 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 30,6 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 28,8 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 23,8 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 23,3 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19,3 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 16,6 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 16,4 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 13,4 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 11,4 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 9,7

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 217 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 220 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 227 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 229 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 231 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 257 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 424 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 433 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 437 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 490 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 594 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 627

AMD Ryzen 7 8700G w wielowątkowych zastosowaniach wypada o jakieś 20-30% lepiej względem modelu Ryzen 5 8600G - dodatkowe rdzenie mają przełożenie na osiągi. Układ wypada podobnie do modelu AMD Ryzen 7 7800X3D (też wyposażonego w 8 rdzeni/16 wątków) i dużo tańszego Intel Core i5-12600K.

AMD Radeon 780M - testy w grach

Ryzen 7 8700G został wyposażony w zintegrowany układ graficzny Radeon 780M, który ma pozwolić na komfortowe granie w nowsze tytuły. Jak jest w rzeczywistości? Układ porównaliśmy do innych układów graficznych, ale na wykresach zamieściliśmy też taką samą konfigurację z kartą graficzną GeForce GTX 1650 (jedną z najtańszych kart graficznych dostępnych w sprzedaży).

Cyberpunk 2077 (DirectX 12: 1080p, Niskie, FSR 2.1 Balanced)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8700G

Radeon 780M (12 CU RDNA3) 57

51 AMD Ryzen 5 8700G

GeForce GTX 1650 (896 SP Turing) 55

52 AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 52

43 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 26

21 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 13

10 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (DirectX 12: 1080p, Niskie)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8700G

GeForce GTX 1650 (896 SP Turing) 69

59 AMD Ryzen 5 8700G

Radeon 780M (12 CU RDNA3) 63

57 AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 56

51 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 28

25 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 16

13 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (DirectX 12: 1080p, Bardzo niskie, FSR 2.1 Balanced)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8700G

GeForce GTX 1650 (896 SP Turing) 91

54 AMD Ryzen 5 8700G

Radeon 780M (12 CU RDNA3) 73

55 AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 66

52 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 39

29 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 18

12 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Forza Horizon 5 (DirectX 12: 1080p, Niskie, FSR 2.2 Balanced)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8700G

Radeon 780M (12 CU RDNA3) 99

85 AMD Ryzen 5 8700G

GeForce GTX 1650 (896 SP Turing) 88

75 AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 85

73 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 42

35 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 20

9 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - GPU Benchmark ( DirectX 12: 1080p, Niskie, FSR Balanced)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8700G

GeForce GTX 1650 (896 SP Turing) 173

156 AMD Ryzen 5 8700G

Radeon 780M (12 CU RDNA3) 144

127 AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 128

108 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 69

62 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 45

41 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Co tu dużo mówić, wydajność grafiki jest potężna! Ryzen 5 8700G z grafiką Radeon 780M wypada wyraźnie lepiej od modelu Ryzen 5 8600G z grafiką Radeon 760M. W niektórych tytułach wypada on też lepiej od karty graficznej GeForce GTX 1650 (a to już naprawdę spory wyczyn, jak na zintegrowany układ graficzny).

AMD Ryzen 7 8700G - pobór mocy

AMD Ryzen 7 8700G z założenia ma być ciekawym procesorem do złożenia wydajnego i energooszczędnego zestawu. Jak jest w praktyce? Sprawdziliśmy to dla trzech scenariuszy – spoczynku, wielowątkowego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Marvel's Spider-Man Remastered). Przy okazji obliczyliśmy, jak wygląda efektywność energetyczna procesorów (ilość punktów w benchmarku Cinebench R23 w przeliczeniu na 1 W pobieranej mocy przez komputer).

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 30 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 35 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 50 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 50 GeForce GTX 1650 62 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 111 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 116 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 155 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 159 GeForce GTX 1650 162 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 74 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 81 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 144 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 148 GeForce GTX 1650 184 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

W typowo procesorowych zastosowaniach cechuje się wyraźnie wyższym zapotrzebowaniem na energię względem modelu Ryzen 5 8600G. W grach obydwa modele wypadają podobnie (przy czym wskazania były wyraźnie niższe, niż na podobnej konfiguracji z kartą GeForce GTX 1650).

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 115 AMD Ryzen 7 8700G (8C/16T) 112 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 112 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 100 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

AMD Ryzen 7 8700G oferuje minimalnie niższą efektywność energetyczną względem Ryzena 5 8600G - właściwie to poziom modelu Intel Core i5-12600K.

Nie no, tyle to nie!

AMD Ryzen 7 8700G to świetny procesor, który oferuje bardzo dobre osiągi w programach, a do tego poradzi sobie z nowszymi grami. Tylko nie w tej cenie, którą zaproponował producent.

Ryzen 7 8700G oferuje wyraźnie lepsze parametry względem tańszego modelu Ryzen 5 8600G. Do dyspozycji oddano 8 rdzeni/16 wątków na bazie architektury Zen 4 i wsparcie dla 2-kanałowych zestawów pamięci DDR5. Całość uzupełnia układ NPU, który pozwoli przyspieszyć zastosowania związane ze sztuczną inteligencją (chociaż póki co to raczej ciekawostka).

Jednostka oferuje niezłe osiągi w zastosowaniach procesorowych – mówimy o poziomie zbliżonym do dużo tańszego modelu Intel Core i5 12600K (ale też 13400 czy 14400, które oferują tyle samo rdzeni). W razie potrzeby istnieje możliwość podkręcenia, aczkolwiek trzeba tutaj wyposażyć się w lepsze chłodzenie, bo cooler Wraith Spire dodawany w zestawie ledwo sobie radzi przy standardowych ustawieniach.

Tutaj chodzi jednak o coś więcej. Głównym atutem Ryzena 7 8700G jest zintegrowany układ graficzny – grafika Radeon 780M poradzi sobie z nowszymi grami uruchomionymi na niskich ustawieniach. Jeszcze do niedawna podobne osiągi zapewniały podstawowe karty graficzne montowane w slocie PCI-Express. Teraz sprzęt jest zintegrowany bezpośrednio w procesorze.

Problemem jest jednak wycena procesora. Ryzen 7 8700G kosztuje 1600 złotych, a do tego trzeba jeszcze doliczyć płytę główną z podstawką AM5 i nowe pamięci DDR5. Koszt zakupu komputera z takim procesorem będzie relatywnie wysoki – w podobnej cenie złożymy dużo wydajniejszy zestaw z procesorem Core i5-12600KF i kartą graficzną Radeon RX 6600.

Zestaw 1 Zestaw 2 Procesor AMD Ryzen 5 8700G - 1600 zł Intel Core i5-12600KF - 800 zł Karta graficzna (zintegrowana) Radeon RX 6600 - 950 zł Pamięć RAM 2x 16 GB DDR5-6000 - 500 zł 2x 16 GB DDR4-3600 - 300 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS - 620 zł ASRock B660M Pro RS - 490 zł Razem - 2720 zł Razem - 2540 zł

Ryzen 7 8700G to bardzo ciekawa propozycja, która pozwoli na budowę porządnego komputera do wielu zastosowań. Co więcej, na upartego taki sprzęt można upchnąć w malutkiej obudowie. Musimy jednak poczekać aż zakup będzie bardziej opłacalny – odpowiednią kwotą wydaje się 1000 – 1200 zł (przy czym płyty i pamięci też musiałyby potanieć o jakieś 100 – 200 zł).

Opinia o AMD Ryzen 7 8700G Plusy Świetna wydajność zintegrowanej grafiki,

Wsparcie dla AMD Ryzen AI (NPU),

W zestawie chłodzenie Wraith Spire,

Możliwość podkręcania,

Długa żywotność platformy AM5. Minusy W procesorowych zastosowaniach słabszy od konkurencji,

Brak obsługi PCI-Express 5.0,

Tylko 8 linii PCI-Express dla karty graficznej,

Chłodzenie Wraith Spire jest głośne,

Wysoka cena procesora...

...a do tego duży koszt platformy AM5.







Ocena procesora AMD Ryzen 7 8700G 84% 4.2/5

